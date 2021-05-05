Джоди Анна Бёррэдж — Барбара Гатика: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Джоди Анна Бёррэдж — Барбара Гатика (05-го мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джоди Анна Бёррэдж — Барбара Гатика 05.05.2021

05.05.2021 в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джоди Анна Бёррэдж , а противостоять в этом поединке будет Барбара Гатика.



05.05.2021 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Джоди Анна Бёррэдж и Барбара Гатика. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 20:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Джоди Анна Бёррэдж может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Джоди Анна Бёррэдж — Барбара Гатика. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 05.05.2021 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Джоди Анна Бёррэдж — Барбара Гатика вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Джоди Анна Бёррэдж и Барбара Гатика не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 20:30 по МСК.

Джоди Анна Бёррэдж

В большинстве своих выигранных поединков Джоди Анна Бёррэдж берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Джоди Анна Бёррэдж с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Джоди Анна Бёррэдж сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Джоди Анна Бёррэдж также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Барбара Гатика

Нынешняя форма, которую демонстрирует Барбара Гатика еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Барбара Гатика постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Барбара Гатика пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Барбара Гатика не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Барбара Гатика не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Джоди Анна Бёррэдж — Барбара Гатика

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Джоди Анна Бёррэдж — Барбара Гатика (05.05.2021), ставки и коэффициенты

Джоди Анна Бёррэдж

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Джоди Анна Бёррэдж проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Джоди Анна Бёррэдж в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Джоди Анна Бёррэдж больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Джоди Анна Бёррэдж уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Барбара Гатика

В этом сезоне Барбара Гатика не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Барбара Гатика сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Барбара Гатика допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Барбара Гатика допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Барбара Гатика демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Джоди Анна Бёррэдж — Барбара Гатика Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джоди Анна Бёррэдж и Барбара Гатика начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джоди Анна Бёррэдж и Барбара Гатика показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джоди Анна Бёррэдж и Барбара Гатика провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джоди Анна Бёррэдж и Барбара Гатика действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джоди Анна Бёррэдж — Барбара Гатика: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Джоди Анна Бёррэдж и Барбара Гатика, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Джоди Анна Бёррэдж сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Барбара Гатика имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Джоди Анна Бёррэдж – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Джоди Анна Бёррэдж и Барбара Гатика на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джоди Анна Бёррэдж — Барбара Гатика. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Джоди Анна Бёррэдж и Барбара Гатика. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Джоди Анна Бёррэдж и для Барбара Гатика, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-403992-prognozy-i-stavki-na-match-blue-eagles-green-snakes-05-05-21/