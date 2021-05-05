Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман: хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман (06 мая), ставки и коэффициенты

Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман (06-го мая), ставки и коэффициенты

06-го мая в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро примет соперника по национальному первенству Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман.



Болельщики баскетбольного клуба Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро очень любят матчи против БК Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 06-го мая хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 02:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман:

В 02:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман. Матч назначен на 06-го мая, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро

Сейчас баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Чемпионат Аргентины, Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман, несмотря на то, что он должен пройти только 06-го мая. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 02:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман (06-го мая), ставки и коэффициенты

Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро

В последние годы Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман

После того, как баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 06-го мая сыграет матч против БК Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман: хозяева докажут превосходство над соперником

Баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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