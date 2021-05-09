Прогноз Пёрселл/Сэвилл — Гуркач/Оже-Альясим (09 мая), ставки и коэффициенты

Пёрселл/Сэвилл — Гуркач/Оже-Альясим. Прогноз, ставки на матч (09.05.21)

09 мая в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Пёрселл/Сэвилл , а противостоять в этом поединке будет Гуркач/Оже-Альясим.



Теннисное противостояние Пёрселл/Сэвилл — Гуркач/Оже-Альясим пройдет 09 мая, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 11:00 по московскому времени. Хотя Пёрселл/Сэвилл и Гуркач/Оже-Альясим уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Гуркач/Оже-Альясим.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пёрселл/Сэвилл — Гуркач/Оже-Альясим:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 09 мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Пёрселл/Сэвилл и Гуркач/Оже-Альясим. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Пёрселл/Сэвилл имеет на своем счету три победы, Гуркач/Оже-Альясим может похвастаться четырьмя.

Пёрселл/Сэвилл

Этот турнир Пёрселл/Сэвилл проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Пёрселл/Сэвилл может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Пёрселл/Сэвилл однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Пёрселл/Сэвилл имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Пёрселл/Сэвилл левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Пёрселл/Сэвилл хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Гуркач/Оже-Альясим

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Гуркач/Оже-Альясим теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Гуркач/Оже-Альясим имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Гуркач/Оже-Альясим испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Гуркач/Оже-Альясим выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Гуркач/Оже-Альясим занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Пёрселл/Сэвилл — Гуркач/Оже-Альясим. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Пёрселл/Сэвилл — Гуркач/Оже-Альясим (09 мая), ставки и коэффициенты

Пёрселл/Сэвилл

Несмотря на внушительный возраст, Пёрселл/Сэвилл демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Пёрселл/Сэвилл гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Пёрселл/Сэвилл обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Пёрселл/Сэвилл снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Пёрселл/Сэвилл может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Гуркач/Оже-Альясим

В этом сезоне Гуркач/Оже-Альясим действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Гуркач/Оже-Альясим обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Гуркач/Оже-Альясим не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Гуркач/Оже-Альясим не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Гуркач/Оже-Альясим имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Пёрселл/Сэвилл — Гуркач/Оже-Альясим Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Пёрселл/Сэвилл и Гуркач/Оже-Альясим. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Пёрселл/Сэвилл и Гуркач/Оже-Альясим встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Пёрселл/Сэвилл и Гуркач/Оже-Альясим довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Пёрселл/Сэвилл и Гуркач/Оже-Альясим подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Пёрселл/Сэвилл — Гуркач/Оже-Альясим: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Пёрселл/Сэвилл и Гуркач/Оже-Альясим, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Пёрселл/Сэвилл и Гуркач/Оже-Альясим уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пёрселл/Сэвилл — Гуркач/Оже-Альясим. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Пёрселл/Сэвилл и Гуркач/Оже-Альясим, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-406155-opava-kolin-prognoz-i-stavki-ot-specialista-09-05-21/