Карлота Мартинес Сирес — Ольга Саес Ларра. Прогноз, ставки на матч(10.05.21)

Прогноз Карлота Мартинес Сирес — Ольга Саес Ларра (10.05.2021), ставки и коэффициенты

Карлота Мартинес Сирес — Ольга Саес Ларра (10 мая), ставки и коэффициенты

10 мая в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Карлота Мартинес Сирес , а противостоять в этом поединке будет Ольга Саес Ларра.



Карлота Мартинес Сирес сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 10 мая придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Ольга Саес Ларра. По Москве данный поединок начнется в 11:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Ольга Саес Ларра, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Карлота Мартинес Сирес — Ольга Саес Ларра. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 11:00 по Москве Карлота Мартинес Сирес выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Ольга Саес Ларра. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 10 мая. Карлота Мартинес Сирес не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Карлота Мартинес Сирес

Карлота Мартинес Сирес, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Карлота Мартинес Сирес может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Карлота Мартинес Сирес входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Карлота Мартинес Сирес еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Карлота Мартинес Сирес сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Ольга Саес Ларра

На этом турнире Ольга Саес Ларра играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Ольга Саес Ларра все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Ольга Саес Ларра не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Ольга Саес Ларра уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Ольга Саес Ларра на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Ольга Саес Ларра пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Карлота Мартинес Сирес — Ольга Саес Ларра. Прогноз, ставки на матч(10.05.21)

Карлота Мартинес Сирес

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Карлота Мартинес Сирес выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Карлота Мартинес Сирес всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Карлота Мартинес Сирес уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Карлота Мартинес Сирес занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Карлота Мартинес Сирес больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Карлота Мартинес Сирес имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ольга Саес Ларра

В этом сезоне Ольга Саес Ларра действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Ольга Саес Ларра обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Ольга Саес Ларра не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Ольга Саес Ларра не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Ольга Саес Ларра имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Карлота Мартинес Сирес — Ольга Саес Ларра Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Карлота Мартинес Сирес и Ольга Саес Ларра аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Карлота Мартинес Сирес и Ольга Саес Ларра обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Карлота Мартинес Сирес и Ольга Саес Ларра постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Карлота Мартинес Сирес — Ольга Саес Ларра: погода помешает показать хороший теннис

Карлота Мартинес Сирес и Ольга Саес Ларра которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Карлота Мартинес Сирес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ольга Саес Ларра хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Карлота Мартинес Сирес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ольга Саес Ларра умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Карлота Мартинес Сирес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ольга Саес Ларра вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Карлота Мартинес Сирес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карлота Мартинес Сирес — Ольга Саес Ларра. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Карлота Мартинес Сирес и Ольга Саес Ларра сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Карлота Мартинес Сирес, и Ольга Саес Ларра будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-406588-prognoz-na-match-anastasiya-sevastova-zhil-belen-taykmann-10-05-21/