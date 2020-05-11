Прогноз Филипп Кольшрайбер — Максим Жанвье (11.05.2021), ставки и коэффициенты

Филипп Кольшрайбер — Максим Жанвье. Прогноз, ставки на матч (11.05.21)

11-го мая в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Филипп Кольшрайбер , а противостоять в этом поединке будет Максим Жанвье.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 11-го мая, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Филипп Кольшрайбер — Максим Жанвье. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Филипп Кольшрайбер, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Филипп Кольшрайбер — Максим Жанвье:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 11-го мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Филипп Кольшрайбер и Максим Жанвье. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Филипп Кольшрайбер имеет на своем счету три победы, Максим Жанвье может похвастаться четырьмя.

Филипп Кольшрайбер

Пока Филипп Кольшрайбер не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Филипп Кольшрайбер находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Филипп Кольшрайбер будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Филипп Кольшрайбер довольно неплохо играет на данном покрытии.



Максим Жанвье

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Максим Жанвье теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Максим Жанвье имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Максим Жанвье испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Максим Жанвье выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Максим Жанвье занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Филипп Кольшрайбер» — «Максим Жанвье»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Филипп Кольшрайбер и Максим Жанвье являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Филипп Кольшрайбер — Максим Жанвье. Прогноз, ставки на матч(11.05.21)

Филипп Кольшрайбер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Филипп Кольшрайбер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Филипп Кольшрайбер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Филипп Кольшрайбер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Филипп Кольшрайбер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Филипп Кольшрайбер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Филипп Кольшрайбер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Филипп Кольшрайбер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Максим Жанвье

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Максим Жанвье все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Максим Жанвье сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Максим Жанвье все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Максим Жанвье предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Филипп Кольшрайбер — Максим Жанвье Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Филипп Кольшрайбер и Максим Жанвье. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Филипп Кольшрайбер — Максим Жанвье: андердог способен удивить фаворита

Филипп Кольшрайбер и Максим Жанвье которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Филипп Кольшрайбер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Максим Жанвье хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Филипп Кольшрайбер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Максим Жанвье умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Филипп Кольшрайбер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Максим Жанвье вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Филипп Кольшрайбер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филипп Кольшрайбер — Максим Жанвье. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Филипп Кольшрайбер и Максим Жанвье сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Филипп Кольшрайбер, и Максим Жанвье будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-407264-prognoz-na-match-santyago-fa-rodriges-taverna-alibek-kachmazov-ot-eksperta-11-05-21/