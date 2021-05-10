Качин/Санчес Изкуиэрдо — Игнатик/Корня: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Качин/Санчес Изкуиэрдо — Игнатик/Корня (11.05.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Качин/Санчес Изкуиэрдо — Игнатик/Корня 11 мая

11 мая в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Качин/Санчес Изкуиэрдо , а противостоять в этом поединке будет Игнатик/Корня.



Судья теннисного матча Качин/Санчес Изкуиэрдо — Игнатик/Корня должен дать знак о старте игры в 17:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 11 мая, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Качин/Санчес Изкуиэрдо и Игнатик/Корня более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Качин/Санчес Изкуиэрдо имеет четыре победы, то Игнатик/Корня может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Качин/Санчес Изкуиэрдо — Игнатик/Корня:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 11 мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Качин/Санчес Изкуиэрдо и Игнатик/Корня. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Качин/Санчес Изкуиэрдо имеет на своем счету три победы, Игнатик/Корня может похвастаться четырьмя.

Качин/Санчес Изкуиэрдо

В этом сезоне Качин/Санчес Изкуиэрдо показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Качин/Санчес Изкуиэрдо сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Качин/Санчес Изкуиэрдо еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Качин/Санчес Изкуиэрдо обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Качин/Санчес Изкуиэрдо играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Качин/Санчес Изкуиэрдо любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Игнатик/Корня

Нынешняя форма, которую демонстрирует Игнатик/Корня еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Игнатик/Корня постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Игнатик/Корня пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Игнатик/Корня не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Игнатик/Корня не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Качин/Санчес Изкуиэрдо — Игнатик/Корня

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Качин/Санчес Изкуиэрдо и Игнатик/Корня. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Качин/Санчес Изкуиэрдо — Игнатик/Корня 11 мая

Качин/Санчес Изкуиэрдо

К данному турниру Качин/Санчес Изкуиэрдо подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Качин/Санчес Изкуиэрдо находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Качин/Санчес Изкуиэрдо не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Качин/Санчес Изкуиэрдо старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Качин/Санчес Изкуиэрдо демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Игнатик/Корня

В этом сезоне Игнатик/Корня действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Игнатик/Корня обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Игнатик/Корня не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Игнатик/Корня не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Игнатик/Корня имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Качин/Санчес Изкуиэрдо — Игнатик/Корня Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Качин/Санчес Изкуиэрдо и Игнатик/Корня. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Качин/Санчес Изкуиэрдо и Игнатик/Корня встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Качин/Санчес Изкуиэрдо и Игнатик/Корня довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Качин/Санчес Изкуиэрдо и Игнатик/Корня подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Качин/Санчес Изкуиэрдо — Игнатик/Корня: будет сделан акцент на атакующий теннис

Качин/Санчес Изкуиэрдо и Игнатик/Корня которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Качин/Санчес Изкуиэрдо имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Игнатик/Корня хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Качин/Санчес Изкуиэрдо. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Игнатик/Корня умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Качин/Санчес Изкуиэрдо довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Игнатик/Корня вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Качин/Санчес Изкуиэрдо.

СЕГОДНЯ МАТЧ Качин/Санчес Изкуиэрдо — Игнатик/Корня. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Качин/Санчес Изкуиэрдо и Игнатик/Корня. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Качин/Санчес Изкуиэрдо и для Игнатик/Корня, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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