Дугаз/Ирадукунда — Биттун Кузмин/Тесса: ставим на двойные ошибки

Прогноз Дугаз/Ирадукунда — Биттун Кузмин/Тесса (13 мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Дугаз/Ирадукунда — Биттун Кузмин/Тесса 13-го мая

13-го мая в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дугаз/Ирадукунда , а противостоять в этом поединке будет Биттун Кузмин/Тесса.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Дугаз/Ирадукунда — Биттун Кузмин/Тесса можно будет вплоть до 15:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 13-го мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Дугаз/Ирадукунда и Биттун Кузмин/Тесса еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дугаз/Ирадукунда — Биттун Кузмин/Тесса:

Дугаз/Ирадукунда имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 13-го мая нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Биттун Кузмин/Тесса. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Дугаз/Ирадукунда имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Дугаз/Ирадукунда

Этот турнир Дугаз/Ирадукунда проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Дугаз/Ирадукунда может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Дугаз/Ирадукунда однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Дугаз/Ирадукунда имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Дугаз/Ирадукунда левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Дугаз/Ирадукунда хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Биттун Кузмин/Тесса

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Биттун Кузмин/Тесса на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Биттун Кузмин/Тесса демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Биттун Кузмин/Тесса имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Биттун Кузмин/Тесса намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Биттун Кузмин/Тесса не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Биттун Кузмин/Тесса будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Биттун Кузмин/Тесса и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Биттун Кузмин/Тесса умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Дугаз/Ирадукунда — Биттун Кузмин/Тесса. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Дугаз/Ирадукунда и Биттун Кузмин/Тесса не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Дугаз/Ирадукунда и Биттун Кузмин/Тесса. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Дугаз/Ирадукунда — Биттун Кузмин/Тесса (13-го мая), ставки и коэффициенты

Дугаз/Ирадукунда

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Дугаз/Ирадукунда выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Дугаз/Ирадукунда всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Дугаз/Ирадукунда уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Дугаз/Ирадукунда занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Дугаз/Ирадукунда больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Дугаз/Ирадукунда имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Биттун Кузмин/Тесса

Биттун Кузмин/Тесса лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Биттун Кузмин/Тесса играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Биттун Кузмин/Тесса начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Биттун Кузмин/Тесса выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Биттун Кузмин/Тесса сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Дугаз/Ирадукунда — Биттун Кузмин/Тесса Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Дугаз/Ирадукунда и Биттун Кузмин/Тесса начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Дугаз/Ирадукунда и Биттун Кузмин/Тесса показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Дугаз/Ирадукунда и Биттун Кузмин/Тесса провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Дугаз/Ирадукунда и Биттун Кузмин/Тесса действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Дугаз/Ирадукунда — Биттун Кузмин/Тесса: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Дугаз/Ирадукунда и Биттун Кузмин/Тесса, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Дугаз/Ирадукунда сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Биттун Кузмин/Тесса имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Дугаз/Ирадукунда – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Дугаз/Ирадукунда и Биттун Кузмин/Тесса на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дугаз/Ирадукунда — Биттун Кузмин/Тесса. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Дугаз/Ирадукунда и Биттун Кузмин/Тесса, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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