Кабрал/Фалькао — Кравченко/Лопес Сан Мартин: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Кабрал/Фалькао — Кравченко/Лопес Сан Мартин (14.05.2021), ставки и коэффициенты

Кабрал/Фалькао — Кравченко/Лопес Сан Мартин (14-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

14-го мая 2021 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кабрал/Фалькао , а противостоять в этом поединке будет Кравченко/Лопес Сан Мартин.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Кабрал/Фалькао — Кравченко/Лопес Сан Мартин, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 14-го мая 2021 года, а его начало по МСК будет в 15:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Кабрал/Фалькао. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Кабрал/Фалькао — Кравченко/Лопес Сан Мартин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 14-го мая 2021 года откроет его противостояние Кабрал/Фалькао — Кравченко/Лопес Сан Мартин. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:00 по МСК, то есть до начала игры. Кабрал/Фалькао и Кравченко/Лопес Сан Мартин отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Кравченко/Лопес Сан Мартин может гордиться семью победами, а вот Кабрал/Фалькао имеет только пять выигранных встреч.

Кабрал/Фалькао

В этом сезоне Кабрал/Фалькао показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Кабрал/Фалькао играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Кабрал/Фалькао умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Кабрал/Фалькао и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Кабрал/Фалькао будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Кабрал/Фалькао чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Кравченко/Лопес Сан Мартин

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Кравченко/Лопес Сан Мартин на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Кравченко/Лопес Сан Мартин демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Кравченко/Лопес Сан Мартин имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Кравченко/Лопес Сан Мартин намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Кравченко/Лопес Сан Мартин не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Кравченко/Лопес Сан Мартин будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Кравченко/Лопес Сан Мартин и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Кравченко/Лопес Сан Мартин умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Кабрал/Фалькао» — «Кравченко/Лопес Сан Мартин»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Кабрал/Фалькао и Кравченко/Лопес Сан Мартин являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Кабрал/Фалькао — Кравченко/Лопес Сан Мартин 14-го мая 2021 года

Кабрал/Фалькао

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Кабрал/Фалькао проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Кабрал/Фалькао в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Кабрал/Фалькао больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Кабрал/Фалькао уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Кравченко/Лопес Сан Мартин

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Кравченко/Лопес Сан Мартин хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Кравченко/Лопес Сан Мартин никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Кравченко/Лопес Сан Мартин сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Кравченко/Лопес Сан Мартин всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Кабрал/Фалькао — Кравченко/Лопес Сан Мартин Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кабрал/Фалькао и Кравченко/Лопес Сан Мартин. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кабрал/Фалькао и Кравченко/Лопес Сан Мартин встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кабрал/Фалькао и Кравченко/Лопес Сан Мартин довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кабрал/Фалькао и Кравченко/Лопес Сан Мартин подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кабрал/Фалькао — Кравченко/Лопес Сан Мартин: андердог способен удивить фаворита

Кабрал/Фалькао и Кравченко/Лопес Сан Мартин которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кабрал/Фалькао имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кравченко/Лопес Сан Мартин хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кабрал/Фалькао. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кравченко/Лопес Сан Мартин умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кабрал/Фалькао довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кравченко/Лопес Сан Мартин вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кабрал/Фалькао.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кабрал/Фалькао — Кравченко/Лопес Сан Мартин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Кабрал/Фалькао и Кравченко/Лопес Сан Мартин.



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