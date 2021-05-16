Прогноз Гонзалез/Демолинер — Баррере/Оливетти (17 мая), ставки и коэффициенты

Гонзалез/Демолинер — Баррере/Оливетти. Прогноз, ставки на матч. ATP (17.05.21)

17-го мая в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Гонзалез/Демолинер , а противостоять в этом поединке будет Баррере/Оливетти.



Так как Гонзалез/Демолинер в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Баррере/Оливетти, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 17-го мая. Но, доказать обратное Гонзалез/Демолинер все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Гонзалез/Демолинер — Баррере/Оливетти. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Гонзалез/Демолинер — Баррере/Оливетти запланирован организаторами турнира на 17-го мая, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 11:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Гонзалез/Демолинер и Баррере/Оливетти встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Гонзалез/Демолинер имеет три победы при одном поражении.

Гонзалез/Демолинер

В большинстве своих выигранных поединков Гонзалез/Демолинер берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Гонзалез/Демолинер с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Гонзалез/Демолинер сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Гонзалез/Демолинер также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Баррере/Оливетти

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Баррере/Оливетти на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Баррере/Оливетти демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Баррере/Оливетти имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Баррере/Оливетти намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Баррере/Оливетти не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Баррере/Оливетти будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Баррере/Оливетти и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Баррере/Оливетти умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Гонзалез/Демолинер — Баррере/Оливетти. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Гонзалез/Демолинер и Баррере/Оливетти. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Гонзалез/Демолинер и Баррере/Оливетти в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Гонзалез/Демолинер и Баррере/Оливетти имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Гонзалез/Демолинер — Баррере/Оливетти. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.05.21)

Гонзалез/Демолинер

В этом сезоне Гонзалез/Демолинер демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Гонзалез/Демолинер уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Гонзалез/Демолинер любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Гонзалез/Демолинер часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Гонзалез/Демолинер умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Баррере/Оливетти

Выступать в зале Баррере/Оливетти не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Баррере/Оливетти старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Баррере/Оливетти принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Баррере/Оливетти демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Баррере/Оливетти даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Баррере/Оливетти хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Гонзалез/Демолинер — Баррере/Оливетти Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Гонзалез/Демолинер и Баррере/Оливетти. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Гонзалез/Демолинер — Баррере/Оливетти: соперники не будут долго запрягать

Гонзалез/Демолинер и Баррере/Оливетти которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гонзалез/Демолинер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Баррере/Оливетти хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гонзалез/Демолинер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Баррере/Оливетти умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гонзалез/Демолинер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Баррере/Оливетти вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гонзалез/Демолинер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гонзалез/Демолинер — Баррере/Оливетти. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Гонзалез/Демолинер и Баррере/Оливетти букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Гонзалез/Демолинер и Баррере/Оливетти проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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