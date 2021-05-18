Прогноз Закариас/Контрерас Гомез — Прайс/Скотт (18-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

Закариас/Контрерас Гомез — Прайс/Скотт. Прогноз, ставки на матч (18.05.21)

18-го мая в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Закариас/Контрерас Гомез , а противостоять в этом поединке будет Прайс/Скотт.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Закариас/Контрерас Гомез — Прайс/Скотт можно будет вплоть до 22:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 18-го мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Закариас/Контрерас Гомез и Прайс/Скотт еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Закариас/Контрерас Гомез — Прайс/Скотт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 18-го мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Закариас/Контрерас Гомез и Прайс/Скотт. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 22:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Закариас/Контрерас Гомез имеет на своем счету три победы, Прайс/Скотт может похвастаться четырьмя.

Закариас/Контрерас Гомез

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Закариас/Контрерас Гомез находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Закариас/Контрерас Гомез является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Закариас/Контрерас Гомез умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Закариас/Контрерас Гомез обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Закариас/Контрерас Гомез может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Прайс/Скотт

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Прайс/Скотт теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Прайс/Скотт имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Прайс/Скотт испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Прайс/Скотт выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Прайс/Скотт занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Закариас/Контрерас Гомез и Прайс/Скотт. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Закариас/Контрерас Гомез — Прайс/Скотт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.05.21)

Закариас/Контрерас Гомез

В этом сезоне Закариас/Контрерас Гомез демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Закариас/Контрерас Гомез уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Закариас/Контрерас Гомез любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Закариас/Контрерас Гомез часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Закариас/Контрерас Гомез умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Прайс/Скотт

Прайс/Скотт лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Прайс/Скотт играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Прайс/Скотт начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Прайс/Скотт выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Прайс/Скотт сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Закариас/Контрерас Гомез — Прайс/Скотт Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Закариас/Контрерас Гомез и Прайс/Скотт начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Закариас/Контрерас Гомез и Прайс/Скотт показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Закариас/Контрерас Гомез и Прайс/Скотт провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Закариас/Контрерас Гомез и Прайс/Скотт действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Закариас/Контрерас Гомез — Прайс/Скотт: андердог способен удивить фаворита

Закариас/Контрерас Гомез и Прайс/Скотт которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Закариас/Контрерас Гомез имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Прайс/Скотт хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Закариас/Контрерас Гомез. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Прайс/Скотт умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Закариас/Контрерас Гомез довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Прайс/Скотт вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Закариас/Контрерас Гомез.

СЕГОДНЯ МАТЧ Закариас/Контрерас Гомез — Прайс/Скотт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Закариас/Контрерас Гомез и Прайс/Скотт, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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