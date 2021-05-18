Томас Мартин Этчеверри — Фелипе Мелихени Родригес Альвес: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Томас Мартин Этчеверри — Фелипе Мелихени Родригес Альвес (19.05.2021), ставки и коэффициенты

Томас Мартин Этчеверри — Фелипе Мелихени Родригес Альвес (19-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

19-го мая 2021 года в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Томас Мартин Этчеверри , а противостоять в этом поединке будет Фелипе Мелихени Родригес Альвес.



Так как Томас Мартин Этчеверри в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Фелипе Мелихени Родригес Альвес, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 19-го мая 2021 года. Но, доказать обратное Томас Мартин Этчеверри все же сможет в 13:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Томас Мартин Этчеверри — Фелипе Мелихени Родригес Альвес:

Теннисный поединок Томас Мартин Этчеверри — Фелипе Мелихени Родригес Альвес запланирован организаторами турнира на 19-го мая 2021 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 13:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Томас Мартин Этчеверри и Фелипе Мелихени Родригес Альвес встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Томас Мартин Этчеверри имеет три победы при одном поражении.

Томас Мартин Этчеверри

Этот турнир Томас Мартин Этчеверри проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Томас Мартин Этчеверри может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Томас Мартин Этчеверри однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Томас Мартин Этчеверри имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Томас Мартин Этчеверри левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Томас Мартин Этчеверри хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Фелипе Мелихени Родригес Альвес

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Фелипе Мелихени Родригес Альвесв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Фелипе Мелихени Родригес Альвес играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Фелипе Мелихени Родригес Альвес держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Фелипе Мелихени Родригес Альвес демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Фелипе Мелихени Родригес Альвес находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Челленджер, Томас Мартин Этчеверри — Фелипе Мелихени Родригес Альвес

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Томас Мартин Этчеверри и Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Томас Мартин Этчеверри и Фелипе Мелихени Родригес Альвес продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Томас Мартин Этчеверри — Фелипе Мелихени Родригес Альвес 19-го мая 2021 года

Томас Мартин Этчеверри

В этом сезоне Томас Мартин Этчеверри демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Томас Мартин Этчеверри уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Томас Мартин Этчеверри любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Томас Мартин Этчеверри часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Томас Мартин Этчеверри умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Фелипе Мелихени Родригес Альвес

Несмотря на свой молодой возраст, Фелипе Мелихени Родригес Альвес демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Фелипе Мелихени Родригес Альвес уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Фелипе Мелихени Родригес Альвес станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Фелипе Мелихени Родригес Альвес, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Фелипе Мелихени Родригес Альвес умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Фелипе Мелихени Родригес Альвес имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Томас Мартин Этчеверри — Фелипе Мелихени Родригес Альвес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Томас Мартин Этчеверри и Фелипе Мелихени Родригес Альвес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Томас Мартин Этчеверри и Фелипе Мелихени Родригес Альвес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Томас Мартин Этчеверри и Фелипе Мелихени Родригес Альвес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Томас Мартин Этчеверри и Фелипе Мелихени Родригес Альвес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Томас Мартин Этчеверри — Фелипе Мелихени Родригес Альвес: андердог способен удивить фаворита

Томас Мартин Этчеверри и Фелипе Мелихени Родригес Альвес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Томас Мартин Этчеверри имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Фелипе Мелихени Родригес Альвес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Томас Мартин Этчеверри. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Фелипе Мелихени Родригес Альвес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Томас Мартин Этчеверри довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Фелипе Мелихени Родригес Альвес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Томас Мартин Этчеверри.

СЕГОДНЯ МАТЧ Томас Мартин Этчеверри — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Томас Мартин Этчеверри и Фелипе Мелихени Родригес Альвес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-412338-niderlandy-kung-italiya-kung-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-19-05-21/