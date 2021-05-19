Прогноз Ноа Рубин — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано (19-го мая), ставки и коэффициенты

Ноа Рубин — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.05.21)

19-го мая в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ноа Рубин , а противостоять в этом поединке будет Хуан Алехандро Эрнандез Серрано.



Судья теннисного матча Ноа Рубин — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано должен дать знак о старте игры в 22:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 19-го мая, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Ноа Рубин и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Ноа Рубин имеет четыре победы, то Хуан Алехандро Эрнандез Серрано может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ноа Рубин — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Ноа Рубин — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано, которая пройдет 19-го мая в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 22:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Ноа Рубин

В этом сезоне Ноа Рубин показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Ноа Рубин сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Ноа Рубин еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Ноа Рубин обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Ноа Рубин играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Ноа Рубин любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Хуан Алехандро Эрнандез Серрано

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Хуан Алехандро Эрнандез Серрано теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Хуан Алехандро Эрнандез Серрано имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Хуан Алехандро Эрнандез Серрано испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Хуан Алехандро Эрнандез Серрано выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Хуан Алехандро Эрнандез Серрано занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Ноа Рубин» — «Хуан Алехандро Эрнандез Серрано»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ноа Рубин и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано впервые будут встречаться между собой. Если Ноа Рубин уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ноа Рубин демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ноа Рубин – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Ноа Рубин — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано 19-го мая

Ноа Рубин

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ноа Рубин выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ноа Рубин всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ноа Рубин уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ноа Рубин занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ноа Рубин больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ноа Рубин имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Хуан Алехандро Эрнандез Серрано

Хуан Алехандро Эрнандез Серрано лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Хуан Алехандро Эрнандез Серрано играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Хуан Алехандро Эрнандез Серрано начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Хуан Алехандро Эрнандез Серрано выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Хуан Алехандро Эрнандез Серрано сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ноа Рубин — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ноа Рубин и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ноа Рубин и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ноа Рубин, и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ноа Рубин — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ноа Рубин имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ноа Рубин и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Хуан Алехандро Эрнандез Серрано в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ноа Рубин превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Хуан Алехандро Эрнандез Серрано сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ноа Рубин гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ноа Рубин — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ноа Рубин и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ноа Рубин и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-412545-dzhanett-mireles-elizaveta-volodko-prognoz-i-stavki-ot-professionala-19-05-21/