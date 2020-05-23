Коуркоукс/Радованович — Раджи/Шолл. Прогноз, ставки на матч(23.05.21)

Прогноз Коуркоукс/Радованович — Раджи/Шолл (23.05.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Коуркоукс/Радованович — Раджи/Шолл 23.05.2021

23.05.2021 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Коуркоукс/Радованович , а противостоять в этом поединке будет Раджи/Шолл.



23.05.2021 в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Коуркоукс/Радованович — Раджи/Шолл. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 10:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Коуркоукс/Радованович и Раджи/Шолл одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Коуркоукс/Радованович — Раджи/Шолл. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 23.05.2021, так что в разделе тенниса можно найти поединок Коуркоукс/Радованович — Раджи/Шолл. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 10:00 по Москве, пока не начался поединок. Коуркоукс/Радованович и Раджи/Шолл еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Коуркоукс/Радованович

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Коуркоукс/Радованович находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Коуркоукс/Радованович является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Коуркоукс/Радованович умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Коуркоукс/Радованович обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Коуркоукс/Радованович может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Раджи/Шолл

Раджи/Шолл имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Раджи/Шолл уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Раджи/Шолл умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Раджи/Шолл обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Раджи/Шолл проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

ITF, Коуркоукс/Радованович — Раджи/Шолл

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Коуркоукс/Радованович и Раджи/Шолл. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Коуркоукс/Радованович и Раджи/Шолл продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Коуркоукс/Радованович — Раджи/Шолл. Прогноз, ставки на матч(23.05.21)

Коуркоукс/Радованович

К данному турниру Коуркоукс/Радованович подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Коуркоукс/Радованович находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Коуркоукс/Радованович не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Коуркоукс/Радованович старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Коуркоукс/Радованович демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Раджи/Шолл

Выступать в зале Раджи/Шолл не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Раджи/Шолл старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Раджи/Шолл принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Раджи/Шолл демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Раджи/Шолл даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Раджи/Шолл хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Коуркоукс/Радованович — Раджи/Шолл Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Коуркоукс/Радованович и Раджи/Шолл, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Коуркоукс/Радованович и Раджи/Шолл играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Коуркоукс/Радованович, и Раджи/Шолл неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Коуркоукс/Радованович — Раджи/Шолл: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Коуркоукс/Радованович имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Коуркоукс/Радованович и Раджи/Шолл отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Раджи/Шолл в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Коуркоукс/Радованович превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Раджи/Шолл сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Коуркоукс/Радованович гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коуркоукс/Радованович — Раджи/Шолл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Коуркоукс/Радованович и Раджи/Шолл.



http://evolvegame.ru/cat3-414478-prognoz-na-match-meksika-kung-ekvador-kung-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-22-05-21/