Грамматикопулу/Талби — Аманмурадова/Ивахненко: ставим на двойные ошибки

Прогноз Грамматикопулу/Талби — Аманмурадова/Ивахненко (29-го мая), ставки и коэффициенты

Грамматикопулу/Талби — Аманмурадова/Ивахненко (29-го мая), ставки и коэффициенты

29-го мая в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Грамматикопулу/Талби , а противостоять в этом поединке будет Аманмурадова/Ивахненко.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Грамматикопулу/Талби — Аманмурадова/Ивахненко, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 29-го мая, а его начало по МСК будет в 12:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Грамматикопулу/Талби. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Грамматикопулу/Талби — Аманмурадова/Ивахненко. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 29-го мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Грамматикопулу/Талби и Аманмурадова/Ивахненко. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Грамматикопулу/Талби имеет на своем счету три победы, Аманмурадова/Ивахненко может похвастаться четырьмя.

Грамматикопулу/Талби

На данный момент Грамматикопулу/Талби является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Грамматикопулу/Талби однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Грамматикопулу/Талби демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Грамматикопулу/Талби хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Грамматикопулу/Талби часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Аманмурадова/Ивахненко

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Аманмурадова/Ивахненко на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Аманмурадова/Ивахненко демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Аманмурадова/Ивахненко имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Аманмурадова/Ивахненко намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Аманмурадова/Ивахненко не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Аманмурадова/Ивахненко будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Аманмурадова/Ивахненко и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Аманмурадова/Ивахненко умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Грамматикопулу/Талби — Аманмурадова/Ивахненко

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Грамматикопулу/Талби и Аманмурадова/Ивахненко. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Грамматикопулу/Талби — Аманмурадова/Ивахненко (29-го мая), ставки и коэффициенты

Грамматикопулу/Талби

На данном турнире Грамматикопулу/Талби выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Грамматикопулу/Талби выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Грамматикопулу/Талби допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Грамматикопулу/Талби особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Грамматикопулу/Талби, это умение играть на травяных кортах.

Аманмурадова/Ивахненко

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Аманмурадова/Ивахненко хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Аманмурадова/Ивахненко никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Аманмурадова/Ивахненко сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Аманмурадова/Ивахненко всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Грамматикопулу/Талби — Аманмурадова/Ивахненко Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Грамматикопулу/Талби и Аманмурадова/Ивахненко начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Грамматикопулу/Талби и Аманмурадова/Ивахненко показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Грамматикопулу/Талби и Аманмурадова/Ивахненко провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Грамматикопулу/Талби и Аманмурадова/Ивахненко действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Грамматикопулу/Талби — Аманмурадова/Ивахненко: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Грамматикопулу/Талби и Аманмурадова/Ивахненко, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Грамматикопулу/Талби и Аманмурадова/Ивахненко уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Грамматикопулу/Талби — Аманмурадова/Ивахненко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Грамматикопулу/Талби и Аманмурадова/Ивахненко сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Грамматикопулу/Талби, и Аманмурадова/Ивахненко будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-418640-turciya-kung-serbiya-kung-prognoz-professionala-na-match-29-05-21/