Бекжан Ережеп — Джек Гиббенс: порядок побьёт класс

Прогноз Бекжан Ережеп — Джек Гиббенс (31-го мая), ставки и коэффициенты

Бекжан Ережеп — Джек Гиббенс (31-го мая), ставки и коэффициенты

31-го мая в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бекжан Ережеп , а противостоять в этом поединке будет Джек Гиббенс.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Бекжан Ережеп — Джек Гиббенс можно будет вплоть до 08:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 31-го мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Бекжан Ережеп и Джек Гиббенс еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бекжан Ережеп — Джек Гиббенс:

В 08:00 по Москве Бекжан Ережеп выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Джек Гиббенс. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 31-го мая. Бекжан Ережеп не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бекжан Ережеп

В большинстве своих выигранных поединков Бекжан Ережеп берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Бекжан Ережеп с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Бекжан Ережеп сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Бекжан Ережеп также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Джек Гиббенс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Джек Гиббенс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Джек Гиббенс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Джек Гиббенс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Джек Гиббенс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Джек Гиббенс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Джек Гиббенс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Джек Гиббенс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Джек Гиббенс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Бекжан Ережеп — Джек Гиббенс 31-го мая

Бекжан Ережеп

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бекжан Ережеп, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бекжан Ережеп уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бекжан Ережеп старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бекжан Ережеп, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бекжан Ережеп не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бекжан Ережеп все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бекжан Ережеп точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Джек Гиббенс

Джек Гиббенс лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Джек Гиббенс играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Джек Гиббенс начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Джек Гиббенс выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Джек Гиббенс сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бекжан Ережеп — Джек Гиббенс Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бекжан Ережеп и Джек Гиббенс начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бекжан Ережеп и Джек Гиббенс показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бекжан Ережеп и Джек Гиббенс провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бекжан Ережеп и Джек Гиббенс действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бекжан Ережеп — Джек Гиббенс: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бекжан Ережеп имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бекжан Ережеп и Джек Гиббенс отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Джек Гиббенс в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бекжан Ережеп превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Джек Гиббенс сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бекжан Ережеп гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бекжан Ережеп — Джек Гиббенс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бекжан Ережеп и Джек Гиббенс.



http://evolvegame.ru/cat2-419842-belarus-portugaliya-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-zolotaya-evroliga-31-05-21/