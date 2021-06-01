Прогноз Карле/Тимофеева — Ласаро Гарсия/Пигосси (01.06.2021), ставки и коэффициенты

Карле/Тимофеева — Ласаро Гарсия/Пигосси. Прогноз, ставки на матч (01.06.21)

01-го июня 2021 года в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Карле/Тимофеева , а противостоять в этом поединке будет Ласаро Гарсия/Пигосси.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 01-го июня 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Карле/Тимофеева — Ласаро Гарсия/Пигосси. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 20:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Карле/Тимофеева, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карле/Тимофеева — Ласаро Гарсия/Пигосси:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 01-го июня 2021 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Карле/Тимофеева и Ласаро Гарсия/Пигосси. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 20:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Карле/Тимофеева имеет на своем счету три победы, Ласаро Гарсия/Пигосси может похвастаться четырьмя.

Карле/Тимофеева

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Карле/Тимофеева находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Карле/Тимофеева является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Карле/Тимофеева умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Карле/Тимофеева обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Карле/Тимофеева может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Ласаро Гарсия/Пигосси

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Ласаро Гарсия/Пигосси имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Ласаро Гарсия/Пигосси демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Ласаро Гарсия/Пигосси не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Ласаро Гарсия/Пигосси не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Карле/Тимофеева — Ласаро Гарсия/Пигосси. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Карле/Тимофеева и Ласаро Гарсия/Пигосси впервые будут встречаться между собой. Если Карле/Тимофеева уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ласаро Гарсия/Пигосси пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Карле/Тимофеева демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Карле/Тимофеева – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Карле/Тимофеева — Ласаро Гарсия/Пигосси 01-го июня 2021 года

Карле/Тимофеева

На данном турнире Карле/Тимофеева выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Карле/Тимофеева выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Карле/Тимофеева допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Карле/Тимофеева особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Карле/Тимофеева, это умение играть на травяных кортах.

Ласаро Гарсия/Пигосси

Ласаро Гарсия/Пигосси лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ласаро Гарсия/Пигосси играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ласаро Гарсия/Пигосси начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ласаро Гарсия/Пигосси выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ласаро Гарсия/Пигосси сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Карле/Тимофеева — Ласаро Гарсия/Пигосси Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Карле/Тимофеева и Ласаро Гарсия/Пигосси. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Карле/Тимофеева и Ласаро Гарсия/Пигосси встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Карле/Тимофеева и Ласаро Гарсия/Пигосси довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Карле/Тимофеева и Ласаро Гарсия/Пигосси подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Карле/Тимофеева — Ласаро Гарсия/Пигосси: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Карле/Тимофеева и Ласаро Гарсия/Пигосси, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Карле/Тимофеева сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Ласаро Гарсия/Пигосси имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Карле/Тимофеева – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Карле/Тимофеева и Ласаро Гарсия/Пигосси на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карле/Тимофеева — Ласаро Гарсия/Пигосси. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Карле/Тимофеева и Ласаро Гарсия/Пигосси сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Карле/Тимофеева, и Ласаро Гарсия/Пигосси будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-420548-prognoz-na-match-aleksandra-lebedeva-denis-parhuta-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-01-06-21/