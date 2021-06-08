Андреа Пеллегрино — Камило Уго Карабелли: ставим на двойные ошибки

Прогноз Андреа Пеллегрино — Камило Уго Карабелли (08-го июня 2021 года), ставки и коэффициенты

Андреа Пеллегрино — Камило Уго Карабелли (08.06.2021), ставки и коэффициенты

08.06.2021 в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Андреа Пеллегрино , а противостоять в этом поединке будет Камило Уго Карабелли.



Судья теннисного матча Андреа Пеллегрино — Камило Уго Карабелли должен дать знак о старте игры в 12:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 08.06.2021, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Андреа Пеллегрино и Камило Уго Карабелли более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Андреа Пеллегрино имеет четыре победы, то Камило Уго Карабелли может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андреа Пеллегрино — Камило Уго Карабелли:

Андреа Пеллегрино имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 08.06.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Камило Уго Карабелли. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Андреа Пеллегрино имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Андреа Пеллегрино

В этом сезоне Андреа Пеллегрино показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Андреа Пеллегрино играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Андреа Пеллегрино умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Андреа Пеллегрино и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Андреа Пеллегрино будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Андреа Пеллегрино чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Камило Уго Карабелли

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Камило Уго Карабелли на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Камило Уго Карабелли демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Камило Уго Карабелли имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Камило Уго Карабелли намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Камило Уго Карабелли не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Камило Уго Карабелли будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Камило Уго Карабелли и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Камило Уго Карабелли умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Андреа Пеллегрино» — «Камило Уго Карабелли»: прогноз автора

Андреа Пеллегрино и Камило Уго Карабелли – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Андреа Пеллегрино — Камило Уго Карабелли (08.06.2021), ставки и коэффициенты

Андреа Пеллегрино

На данный момент Андреа Пеллегрино занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Андреа Пеллегрино снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Андреа Пеллегрино не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Андреа Пеллегрино не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Камило Уго Карабелли

Выступать в зале Камило Уго Карабелли не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Камило Уго Карабелли старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Камило Уго Карабелли принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Камило Уго Карабелли демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Камило Уго Карабелли даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Камило Уго Карабелли хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Андреа Пеллегрино — Камило Уго Карабелли Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Андреа Пеллегрино и Камило Уго Карабелли аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Андреа Пеллегрино и Камило Уго Карабелли обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Андреа Пеллегрино и Камило Уго Карабелли постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Андреа Пеллегрино — Камило Уго Карабелли: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Андреа Пеллегрино и Камило Уго Карабелли, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Андреа Пеллегрино сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Камило Уго Карабелли имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Андреа Пеллегрино – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Андреа Пеллегрино и Камило Уго Карабелли на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андреа Пеллегрино — Камило Уго Карабелли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Андреа Пеллегрино и Камило Уго Карабелли сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Андреа Пеллегрино, и Камило Уго Карабелли будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-424655-prognozy-i-stavki-na-match-flicker-blazar-08-06-21/