Прогноз Денис Давыдов — Яков Филимонов (15-го июня), ставки и коэффициенты

Денис Давыдов — Яков Филимонов. Прогноз, ставки на матч. Smash Cup (15.06.21)

15-го июня в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Smash Cup, в котором на корт выйдут Денис Давыдов , а противостоять в этом поединке будет Яков Филимонов.



Судья теннисного матча Денис Давыдов — Яков Филимонов должен дать знак о старте игры в 19:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 15-го июня, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Денис Давыдов и Яков Филимонов более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Денис Давыдов имеет четыре победы, то Яков Филимонов может похвастаться лишь двумя победами.



Денис Давыдов — Яков Филимонов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 15-го июня откроет его противостояние Денис Давыдов — Яков Филимонов. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 19:00 по МСК, то есть до начала игры. Денис Давыдов и Яков Филимонов отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Яков Филимонов может гордиться семью победами, а вот Денис Давыдов имеет только пять выигранных встреч.

Денис Давыдов

В этом сезоне Денис Давыдов показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Денис Давыдов сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Денис Давыдов еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Денис Давыдов обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Денис Давыдов играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Денис Давыдов любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Яков Филимонов

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Яков Филимоновв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Яков Филимонов играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Яков Филимонов держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Яков Филимонов демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Яков Филимонов находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Денис Давыдов — Яков Филимонов. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Денис Давыдов и Яков Филимонов уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Денис Давыдов — Яков Филимонов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.06.21)

Денис Давыдов

Несмотря на внушительный возраст, Денис Давыдов демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Денис Давыдов гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Денис Давыдов обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Денис Давыдов снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Денис Давыдов может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Яков Филимонов

В этом сезоне Яков Филимонов не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Яков Филимонов сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Яков Филимонов допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Яков Филимонов допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Яков Филимонов демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Денис Давыдов — Яков Филимонов Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Денис Давыдов и Яков Филимонов начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Денис Давыдов и Яков Филимонов показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Денис Давыдов и Яков Филимонов провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Денис Давыдов и Яков Филимонов действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Денис Давыдов — Яков Филимонов: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Денис Давыдов и Яков Филимонов из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Яков Филимонов относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Яков Филимонов проводит второй или третий матч. А вот Денис Давыдов как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Денис Давыдов, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Денис Давыдов без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Денис Давыдов вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Денис Давыдов — Яков Филимонов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Денис Давыдов и Яков Филимонов букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Денис Давыдов и Яков Филимонов проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-428920-zhizhka-d-zhen-orion-b-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-voleybol-14-06-21/