Прогноз Макаду/Фико — Виссчер/Нефёдова (15-го июня 2021 года), ставки и коэффициенты

Макаду/Фико — Виссчер/Нефёдова. Прогноз, ставки на матч. ITF (15.06.21)

15 июня в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Макаду/Фико , а противостоять в этом поединке будет Виссчер/Нефёдова.



15 июня пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Макаду/Фико и Виссчер/Нефёдова. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 22:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Макаду/Фико может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Макаду/Фико — Виссчер/Нефёдова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

15 июня пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Макаду/Фико — Виссчер/Нефёдова. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 22:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Виссчер/Нефёдова, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Виссчер/Нефёдова выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Макаду/Фико

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Макаду/Фико находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Макаду/Фико является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Макаду/Фико умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Макаду/Фико обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Макаду/Фико может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Виссчер/Нефёдова

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Виссчер/Нефёдова теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Виссчер/Нефёдова имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Виссчер/Нефёдова испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Виссчер/Нефёдова выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Виссчер/Нефёдова занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Макаду/Фико — Виссчер/Нефёдова

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Макаду/Фико — Виссчер/Нефёдова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.06.21)

Макаду/Фико

На этом турнире именно Макаду/Фико может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Макаду/Фико отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Макаду/Фико еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Макаду/Фико не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Виссчер/Нефёдова

На этом турнире Виссчер/Нефёдова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Виссчер/Нефёдова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Виссчер/Нефёдова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Виссчер/Нефёдова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Виссчер/Нефёдова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Виссчер/Нефёдова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Макаду/Фико — Виссчер/Нефёдова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Макаду/Фико и Виссчер/Нефёдова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Макаду/Фико — Виссчер/Нефёдова: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Макаду/Фико и Виссчер/Нефёдова из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Виссчер/Нефёдова относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Виссчер/Нефёдова проводит второй или третий матч. А вот Макаду/Фико как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Макаду/Фико, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Макаду/Фико без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Макаду/Фико вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Макаду/Фико — Виссчер/Нефёдова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Макаду/Фико и Виссчер/Нефёдова. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Макаду/Фико и для Виссчер/Нефёдова, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-429721-prognoz-na-match-simona-valtert-reka-luka-yani-16-06-21/