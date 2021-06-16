Дуда/Павлашек — Ваншелбоим/Хо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.06.21)

Прогноз Дуда/Павлашек — Ваншелбоим/Хо (17-го июня 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Дуда/Павлашек — Ваншелбоим/Хо 17-го июня

17-го июня в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дуда/Павлашек , а противостоять в этом поединке будет Ваншелбоим/Хо.



Так как Дуда/Павлашек в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Ваншелбоим/Хо, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 17-го июня. Но, доказать обратное Дуда/Павлашек все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Дуда/Павлашек — Ваншелбоим/Хо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 17-го июня откроет его противостояние Дуда/Павлашек — Ваншелбоим/Хо. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Дуда/Павлашек и Ваншелбоим/Хо отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ваншелбоим/Хо может гордиться семью победами, а вот Дуда/Павлашек имеет только пять выигранных встреч.

Дуда/Павлашек

По непонятным причинам Дуда/Павлашек в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Дуда/Павлашек теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Дуда/Павлашек занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Дуда/Павлашек играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Дуда/Павлашек имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Ваншелбоим/Хо

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ваншелбоим/Хо теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ваншелбоим/Хо имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ваншелбоим/Хо испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ваншелбоим/Хо выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ваншелбоим/Хо занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Дуда/Павлашек — Ваншелбоим/Хо

Длительное время Дуда/Павлашек и Ваншелбоим/Хо не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Дуда/Павлашек и Ваншелбоим/Хо. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Дуда/Павлашек — Ваншелбоим/Хо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.06.21)

Дуда/Павлашек

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Дуда/Павлашек выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Дуда/Павлашек всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Дуда/Павлашек уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Дуда/Павлашек занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Дуда/Павлашек больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Дуда/Павлашек имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ваншелбоим/Хо

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Ваншелбоим/Хо все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Ваншелбоим/Хо сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Ваншелбоим/Хо все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Ваншелбоим/Хо предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Дуда/Павлашек — Ваншелбоим/Хо Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Дуда/Павлашек и Ваншелбоим/Хо начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Дуда/Павлашек и Ваншелбоим/Хо показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Дуда/Павлашек и Ваншелбоим/Хо провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Дуда/Павлашек и Ваншелбоим/Хо действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Дуда/Павлашек — Ваншелбоим/Хо: снова ждем результативной игры

Дуда/Павлашек и Ваншелбоим/Хо которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дуда/Павлашек имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ваншелбоим/Хо хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дуда/Павлашек. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ваншелбоим/Хо умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дуда/Павлашек довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ваншелбоим/Хо вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дуда/Павлашек.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дуда/Павлашек — Ваншелбоим/Хо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Дуда/Павлашек и Ваншелбоим/Хо. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Дуда/Павлашек и для Ваншелбоим/Хо, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-430361-prognoz-na-match-deskottepelivo-listivenson-ot-eksperta-17-06-21/