Прогноз Паоло Лоренци — Ботик Ван Де Зандшульп (22.06.2021), ставки и коэффициенты

Паоло Лоренци — Ботик Ван Де Зандшульп. Прогноз, ставки на матч. Уимблдон (22.06.21)

22.06.2021 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уимблдон, в котором на корт выйдут Паоло Лоренци , а противостоять в этом поединке будет Ботик Ван Де Зандшульп.



Паоло Лоренци считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Ботик Ван Де Зандшульп 22.06.2021 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 12:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Паоло Лоренци — Ботик Ван Де Зандшульп:

Паоло Лоренци имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 22.06.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ботик Ван Де Зандшульп. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Паоло Лоренци имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Паоло Лоренци

В этом сезоне Паоло Лоренци показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Паоло Лоренци сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Паоло Лоренци еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Паоло Лоренци обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Паоло Лоренци играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Паоло Лоренци любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Ботик Ван Де Зандшульп

На этом турнире Ботик Ван Де Зандшульп выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Ботик Ван Де Зандшульп снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Ботик Ван Де Зандшульп чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Ботик Ван Де Зандшульп уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Ботик Ван Де Зандшульп зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Паоло Лоренци — Ботик Ван Де Зандшульп

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Паоло Лоренци и Ботик Ван Де Зандшульп впервые будут встречаться между собой. Если Паоло Лоренци уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ботик Ван Де Зандшульп пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Паоло Лоренци демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Паоло Лоренци – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Паоло Лоренци — Ботик Ван Де Зандшульп. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.06.21)

Паоло Лоренци

На данном турнире Паоло Лоренци выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Паоло Лоренци выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Паоло Лоренци допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Паоло Лоренци особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Паоло Лоренци, это умение играть на травяных кортах.

Ботик Ван Де Зандшульп

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Ботик Ван Де Зандшульп хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Ботик Ван Де Зандшульп никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Ботик Ван Де Зандшульп сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Ботик Ван Де Зандшульп всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Паоло Лоренци — Ботик Ван Де Зандшульп Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Паоло Лоренци и Ботик Ван Де Зандшульп аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Паоло Лоренци и Ботик Ван Де Зандшульп обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Паоло Лоренци и Ботик Ван Де Зандшульп постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Паоло Лоренци — Ботик Ван Де Зандшульп: андердог способен удивить фаворита

Паоло Лоренци и Ботик Ван Де Зандшульп которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Паоло Лоренци имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ботик Ван Де Зандшульп хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Паоло Лоренци. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ботик Ван Де Зандшульп умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Паоло Лоренци довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ботик Ван Де Зандшульп вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Паоло Лоренци.

СЕГОДНЯ МАТЧ Паоло Лоренци — Ботик Ван Де Зандшульп. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Паоло Лоренци и Ботик Ван Де Зандшульп сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Паоло Лоренци, и Ботик Ван Де Зандшульп будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-433033-prognoz-na-match-tomas-martin-etcheverri-dzhem-ilkel-ot-eksperta-22-06-21/