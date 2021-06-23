Прогноз Агилар/Ариас — Басс/Хэндс (24-го июня), ставки и коэффициенты

Агилар/Ариас — Басс/Хэндс. Прогноз, ставки на матч (24.06.21)

24 июня в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Агилар/Ариас , а противостоять в этом поединке будет Басс/Хэндс.



Теннисное противостояние Агилар/Ариас — Басс/Хэндс пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 24 июня. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 18:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Агилар/Ариас является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Агилар/Ариас — Басс/Хэндс:

До 24 июня осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Агилар/Ариас — Басс/Хэндс вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Агилар/Ариас и Басс/Хэндс не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:00 по МСК.

Агилар/Ариас

В этом сезоне Агилар/Ариас показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Агилар/Ариас сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Агилар/Ариас еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Агилар/Ариас обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Агилар/Ариас играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Агилар/Ариас любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Басс/Хэндс

Нынешняя форма, которую демонстрирует Басс/Хэндс еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Басс/Хэндс постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Басс/Хэндс пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Басс/Хэндс не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Басс/Хэндс не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Агилар/Ариас — Басс/Хэндс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Агилар/Ариас — Басс/Хэндс. Прогноз, ставки на матч(24.06.21)

Агилар/Ариас

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Агилар/Ариас, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Агилар/Ариас уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Агилар/Ариас старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Агилар/Ариас, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Агилар/Ариас не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Агилар/Ариас все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Агилар/Ариас точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Басс/Хэндс

На этом турнире Басс/Хэндс играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Басс/Хэндс какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Басс/Хэндс уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Басс/Хэндс много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Басс/Хэндс сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Басс/Хэндс не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Агилар/Ариас — Басс/Хэндс Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Агилар/Ариас и Басс/Хэндс. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Агилар/Ариас — Басс/Хэндс: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Агилар/Ариас имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Агилар/Ариас и Басс/Хэндс отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Басс/Хэндс в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Агилар/Ариас превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Басс/Хэндс сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Агилар/Ариас гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Агилар/Ариас — Басс/Хэндс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Агилар/Ариас и Басс/Хэндс.



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