Прогноз Хавьер Габарро — Адриа Сориано Баррера (27 июня), ставки и коэффициенты

Хавьер Габарро — Адриа Сориано Баррера. Прогноз, ставки на матч (27.06.21)

27-го июня в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Хавьер Габарро , а противостоять в этом поединке будет Адриа Сориано Баррера.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 27-го июня, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Хавьер Габарро — Адриа Сориано Баррера. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Хавьер Габарро, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Хавьер Габарро — Адриа Сориано Баррера. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Хавьер Габарро — Адриа Сориано Баррера, которая пройдет 27-го июня в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 11:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Хавьер Габарро

Хавьер Габарро отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Хавьер Габарро проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Хавьер Габарро проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Хавьер Габарро играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Хавьер Габарро больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Адриа Сориано Баррера

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Адриа Сориано Баррерав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Адриа Сориано Баррера играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Адриа Сориано Баррера держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Адриа Сориано Баррера демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Адриа Сориано Баррера находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Хавьер Габарро» — «Адриа Сориано Баррера»: прогноз автора

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Хавьер Габарро — Адриа Сориано Баррера. Прогноз, ставки на матч(27.06.21)

Хавьер Габарро

На данный момент Хавьер Габарро занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Хавьер Габарро снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Хавьер Габарро не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Хавьер Габарро не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Адриа Сориано Баррера

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Адриа Сориано Баррера хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Адриа Сориано Баррера никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Адриа Сориано Баррера сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Адриа Сориано Баррера всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Хавьер Габарро — Адриа Сориано Баррера Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хавьер Габарро и Адриа Сориано Баррера начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хавьер Габарро и Адриа Сориано Баррера показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хавьер Габарро и Адриа Сориано Баррера провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хавьер Габарро и Адриа Сориано Баррера действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хавьер Габарро — Адриа Сориано Баррера: ставим на двойные ошибки

Хавьер Габарро и Адриа Сориано Баррера которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хавьер Габарро имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Адриа Сориано Баррера хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хавьер Габарро. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Адриа Сориано Баррера умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хавьер Габарро довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Адриа Сориано Баррера вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хавьер Габарро.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хавьер Габарро — Адриа Сориано Баррера. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Хавьер Габарро и Адриа Сориано Баррера, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-435454-kursk-zhen-vologda-zhen-prognoz-i-stavki-ot-specialista-27-06-21/