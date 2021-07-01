Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Тиаго Агустин Тиранте. Прогноз, ставки на матч(01.07.21)

Прогноз Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Тиаго Агустин Тиранте (01-го июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Тиаго Агустин Тиранте 01-го июля

01-го июля в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Матеуш Пусинелли Де Алмейда , а противостоять в этом поединке будет Тиаго Агустин Тиранте.



Матеуш Пусинелли Де Алмейда считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Тиаго Агустин Тиранте 01-го июля будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 13:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Тиаго Агустин Тиранте. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 01-го июля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Тиаго Агустин Тиранте. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 13:00 по Москве, пока не начался поединок. Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Тиаго Агустин Тиранте еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Матеуш Пусинелли Де Алмейда

В этом сезоне Матеуш Пусинелли Де Алмейда показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Матеуш Пусинелли Де Алмейда играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Матеуш Пусинелли Де Алмейда умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Матеуш Пусинелли Де Алмейда и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Матеуш Пусинелли Де Алмейда будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Матеуш Пусинелли Де Алмейда чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Тиаго Агустин Тиранте

Нынешняя форма, которую демонстрирует Тиаго Агустин Тиранте еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Тиаго Агустин Тиранте постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Тиаго Агустин Тиранте пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Тиаго Агустин Тиранте не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Тиаго Агустин Тиранте не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Тиаго Агустин Тиранте

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Тиаго Агустин Тиранте. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Тиаго Агустин Тиранте. Прогноз, ставки на матч(01.07.21)

Матеуш Пусинелли Де Алмейда

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Матеуш Пусинелли Де Алмейда выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Матеуш Пусинелли Де Алмейда всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Матеуш Пусинелли Де Алмейда уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Матеуш Пусинелли Де Алмейда занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Матеуш Пусинелли Де Алмейда больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Матеуш Пусинелли Де Алмейда имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Тиаго Агустин Тиранте

На этом турнире Тиаго Агустин Тиранте играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Тиаго Агустин Тиранте какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Тиаго Агустин Тиранте уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Тиаго Агустин Тиранте много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Тиаго Агустин Тиранте сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Тиаго Агустин Тиранте не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Тиаго Агустин Тиранте Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Тиаго Агустин Тиранте, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Тиаго Агустин Тиранте играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Матеуш Пусинелли Де Алмейда, и Тиаго Агустин Тиранте неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Тиаго Агустин Тиранте: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Тиаго Агустин Тиранте из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Тиаго Агустин Тиранте относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Тиаго Агустин Тиранте проводит второй или третий матч. А вот Матеуш Пусинелли Де Алмейда как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Матеуш Пусинелли Де Алмейда, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Матеуш Пусинелли Де Алмейда без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Матеуш Пусинелли Де Алмейда вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Матеуш Пусинелли Де Алмейда — Тиаго Агустин Тиранте. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Матеуш Пусинелли Де Алмейда и Тиаго Агустин Тиранте, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-437746-prognoz-na-match-vladimir-ignatik-gonsalo-lama-01-07-21/