Федерико Гайо — Димитар Кузманов: ставим на двойные ошибки

Прогноз Федерико Гайо — Димитар Кузманов (05-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Федерико Гайо — Димитар Кузманов 05 июля

05 июля в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Федерико Гайо , а противостоять в этом поединке будет Димитар Кузманов.



Так как Федерико Гайо в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Димитар Кузманов, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 05 июля. Но, доказать обратное Федерико Гайо все же сможет в 22:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Федерико Гайо — Димитар Кузманов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 05 июля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Федерико Гайо — Димитар Кузманов вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Федерико Гайо и Димитар Кузманов не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 22:00 по МСК.

Федерико Гайо

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Федерико Гайо находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Федерико Гайо является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Федерико Гайо умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Федерико Гайо обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Федерико Гайо может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Димитар Кузманов

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Димитар Кузманов на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Димитар Кузманов демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Димитар Кузманов имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Димитар Кузманов намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Димитар Кузманов не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Димитар Кузманов будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Димитар Кузманов и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Димитар Кузманов умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Федерико Гайо и Димитар Кузманов – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Федерико Гайо — Димитар Кузманов 05 июля

Федерико Гайо

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Федерико Гайо, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Федерико Гайо уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Федерико Гайо старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Федерико Гайо, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Федерико Гайо не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Федерико Гайо все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Федерико Гайо точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Димитар Кузманов

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Димитар Кузманов все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Димитар Кузманов сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Димитар Кузманов все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Димитар Кузманов предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Федерико Гайо — Димитар Кузманов Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Федерико Гайо и Димитар Кузманов аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Федерико Гайо и Димитар Кузманов обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Федерико Гайо и Димитар Кузманов постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Федерико Гайо — Димитар Кузманов: ставим на двойные ошибки

Федерико Гайо и Димитар Кузманов которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Федерико Гайо имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Димитар Кузманов хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Федерико Гайо. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Димитар Кузманов умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Федерико Гайо довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Димитар Кузманов вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Федерико Гайо.

СЕГОДНЯ МАТЧ Федерико Гайо — Димитар Кузманов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Федерико Гайо и Димитар Кузманов букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Федерико Гайо и Димитар Кузманов проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-439459-segodnya-match-drakony-leningrad-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-05-07-21/