Даниэль Роуз Коллинз — Кристина Кучова: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Даниэль Роуз Коллинз — Кристина Кучова (08-го июля), ставки и коэффициенты

Даниэль Роуз Коллинз — Кристина Кучова (08-го июля), ставки и коэффициенты

08-го июля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Даниэль Роуз Коллинз , а противостоять в этом поединке будет Кристина Кучова.



Так как Даниэль Роуз Коллинз в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Кристина Кучова, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 08-го июля. Но, доказать обратное Даниэль Роуз Коллинз все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даниэль Роуз Коллинз — Кристина Кучова:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 08-го июля встречаются Даниэль Роуз Коллинз и Кристина Кучова. Начало поединка запланировано на 12:00 по МСК. Даниэль Роуз Коллинз является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Даниэль Роуз Коллинз

Даниэль Роуз Коллинз, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Даниэль Роуз Коллинз может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Даниэль Роуз Коллинз входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Даниэль Роуз Коллинз еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Даниэль Роуз Коллинз сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Кристина Кучова

Нынешняя форма, которую демонстрирует Кристина Кучова еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Кристина Кучова постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Кристина Кучова пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Кристина Кучова не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Кристина Кучова не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

WTA, Даниэль Роуз Коллинз — Кристина Кучова

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Даниэль Роуз Коллинз и Кристина Кучова впервые будут встречаться между собой. Если Даниэль Роуз Коллинз уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Кристина Кучова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Даниэль Роуз Коллинз демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Даниэль Роуз Коллинз – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Даниэль Роуз Коллинз — Кристина Кучова 08-го июля

Даниэль Роуз Коллинз

Несмотря на внушительный возраст, Даниэль Роуз Коллинз демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Даниэль Роуз Коллинз гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Даниэль Роуз Коллинз обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Даниэль Роуз Коллинз снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Даниэль Роуз Коллинз может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кристина Кучова

На этом турнире Кристина Кучова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Кристина Кучова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Кристина Кучова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Кристина Кучова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Кристина Кучова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Кристина Кучова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Даниэль Роуз Коллинз — Кристина Кучова Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Даниэль Роуз Коллинз и Кристина Кучова аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Даниэль Роуз Коллинз и Кристина Кучова обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Даниэль Роуз Коллинз и Кристина Кучова постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Даниэль Роуз Коллинз — Кристина Кучова: кто пройдет в следующий раунд?

Даниэль Роуз Коллинз и Кристина Кучова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Даниэль Роуз Коллинз имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кристина Кучова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Даниэль Роуз Коллинз. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кристина Кучова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Даниэль Роуз Коллинз довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кристина Кучова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Даниэль Роуз Коллинз.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даниэль Роуз Коллинз — Кристина Кучова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Даниэль Роуз Коллинз и Кристина Кучова, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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