Прогноз Дьере/Магер — Бехар/Эскобар (11.07.2021), ставки и коэффициенты

Дьере/Магер — Бехар/Эскобар. Прогноз, ставки на матч. ATP (11.07.21)

11-го июля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Дьере/Магер , а противостоять в этом поединке будет Бехар/Эскобар.



11-го июля пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Дьере/Магер и Бехар/Эскобар. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 12:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Дьере/Магер может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Дьере/Магер — Бехар/Эскобар. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 11-го июля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Дьере/Магер — Бехар/Эскобар вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Дьере/Магер и Бехар/Эскобар не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Дьере/Магер

На данный момент Дьере/Магер является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Дьере/Магер однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Дьере/Магер демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Дьере/Магер хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Дьере/Магер часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Бехар/Эскобар

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Бехар/Эскобарв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Бехар/Эскобар играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Бехар/Эскобар держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Бехар/Эскобар демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Бехар/Эскобар находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Дьере/Магер — Бехар/Эскобар. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Дьере/Магер и Бехар/Эскобар – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Дьере/Магер — Бехар/Эскобар. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.07.21)

Дьере/Магер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Дьере/Магер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Дьере/Магер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Дьере/Магер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Дьере/Магер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Дьере/Магер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Дьере/Магер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Дьере/Магер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Бехар/Эскобар

Этот сезон Бехар/Эскобар проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Бехар/Эскобар снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Бехар/Эскобар слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Бехар/Эскобар допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Дьере/Магер — Бехар/Эскобар Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Дьере/Магер и Бехар/Эскобар начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Дьере/Магер и Бехар/Эскобар показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Дьере/Магер и Бехар/Эскобар провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Дьере/Магер и Бехар/Эскобар действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Дьере/Магер — Бехар/Эскобар: будет сделан акцент на атакующий теннис

Дьере/Магер и Бехар/Эскобар которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дьере/Магер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бехар/Эскобар хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дьере/Магер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бехар/Эскобар умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дьере/Магер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бехар/Эскобар вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дьере/Магер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дьере/Магер — Бехар/Эскобар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Дьере/Магер и Бехар/Эскобар сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Дьере/Магер, и Бехар/Эскобар будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-442122-uam-zhen-nou-fir-zhen-prognoz-specialista-na-match-11-07-21/