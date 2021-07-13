Прогноз Йонг/Нейбоер — Ван Ден Берг/Де Кром (13-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Йонг/Нейбоер — Ван Ден Берг/Де Кром. Прогноз, ставки на матч (13.07.21)

13-го июля в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Йонг/Нейбоер , а противостоять в этом поединке будет Ван Ден Берг/Де Кром.



Так как Йонг/Нейбоер в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Ван Ден Берг/Де Кром, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 13-го июля. Но, доказать обратное Йонг/Нейбоер все же сможет в 15:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Йонг/Нейбоер — Ван Ден Берг/Де Кром. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

13-го июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Йонг/Нейбоер — Ван Ден Берг/Де Кром. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ван Ден Берг/Де Кром, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ван Ден Берг/Де Кром выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Йонг/Нейбоер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Йонг/Нейбоер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Йонг/Нейбоер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Йонг/Нейбоер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Йонг/Нейбоер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Йонг/Нейбоер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Ван Ден Берг/Де Кром

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ван Ден Берг/Де Кромв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ван Ден Берг/Де Кром играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ван Ден Берг/Де Кром держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ван Ден Берг/Де Кром демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ван Ден Берг/Де Кром находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Йонг/Нейбоер и Ван Ден Берг/Де Кром. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Йонг/Нейбоер и Ван Ден Берг/Де Кром в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Йонг/Нейбоер и Ван Ден Берг/Де Кром имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Йонг/Нейбоер — Ван Ден Берг/Де Кром. Прогноз, ставки на матч(13.07.21)

Йонг/Нейбоер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Йонг/Нейбоер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Йонг/Нейбоер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Йонг/Нейбоер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Йонг/Нейбоер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Йонг/Нейбоер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Йонг/Нейбоер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Йонг/Нейбоер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ван Ден Берг/Де Кром

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Ван Ден Берг/Де Кром все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Ван Ден Берг/Де Кром сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Ван Ден Берг/Де Кром все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Ван Ден Берг/Де Кром предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Йонг/Нейбоер — Ван Ден Берг/Де Кром Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Йонг/Нейбоер и Ван Ден Берг/Де Кром, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Йонг/Нейбоер и Ван Ден Берг/Де Кром играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Йонг/Нейбоер, и Ван Ден Берг/Де Кром неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Йонг/Нейбоер — Ван Ден Берг/Де Кром: в ожидании «эйсов»

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Йонг/Нейбоер и Ван Ден Берг/Де Кром, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Йонг/Нейбоер и Ван Ден Берг/Де Кром уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Йонг/Нейбоер — Ван Ден Берг/Де Кром. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Йонг/Нейбоер и Ван Ден Берг/Де Кром букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Йонг/Нейбоер и Ван Ден Берг/Де Кром проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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