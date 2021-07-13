Харрикейн Тайра Блэк — Валерия Бхуну: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Харрикейн Тайра Блэк — Валерия Бхуну (14-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Харрикейн Тайра Блэк — Валерия Бхуну 14-го июля

14-го июля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Харрикейн Тайра Блэк , а противостоять в этом поединке будет Валерия Бхуну.



Так как теннисный поединок Харрикейн Тайра Блэк — Валерия Бхуну пройдет уже 14-го июля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 11:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Харрикейн Тайра Блэк на тот момент намного сильнее, нежели Валерия Бхуну.



Харрикейн Тайра Блэк — Валерия Бхуну. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 14-го июля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Харрикейн Тайра Блэк — Валерия Бхуну вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Харрикейн Тайра Блэк и Валерия Бхуну не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 11:00 по МСК.

Харрикейн Тайра Блэк

Этот турнир Харрикейн Тайра Блэк проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Харрикейн Тайра Блэк может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Харрикейн Тайра Блэк однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Харрикейн Тайра Блэк имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Харрикейн Тайра Блэк левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Харрикейн Тайра Блэк хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Валерия Бхуну

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Валерия Бхуну теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Валерия Бхуну имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Валерия Бхуну испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Валерия Бхуну выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Валерия Бхуну занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Харрикейн Тайра Блэк» — «Валерия Бхуну»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Харрикейн Тайра Блэк и Валерия Бхуну впервые будут встречаться между собой. Если Харрикейн Тайра Блэк уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Валерия Бхуну пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Харрикейн Тайра Блэк демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Харрикейн Тайра Блэк – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Харрикейн Тайра Блэк — Валерия Бхуну (14-го июля), ставки и коэффициенты

Харрикейн Тайра Блэк

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Харрикейн Тайра Блэк, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Харрикейн Тайра Блэк уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Харрикейн Тайра Блэк старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Харрикейн Тайра Блэк, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Харрикейн Тайра Блэк не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Харрикейн Тайра Блэк все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Харрикейн Тайра Блэк точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Валерия Бхуну

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Валерия Бхуну все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Валерия Бхуну сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Валерия Бхуну все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Валерия Бхуну предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Харрикейн Тайра Блэк — Валерия Бхуну Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Харрикейн Тайра Блэк и Валерия Бхуну. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Харрикейн Тайра Блэк — Валерия Бхуну: андердог способен удивить фаворита

Харрикейн Тайра Блэк и Валерия Бхуну которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Харрикейн Тайра Блэк имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Валерия Бхуну хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Харрикейн Тайра Блэк. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Валерия Бхуну умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Харрикейн Тайра Блэк довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Валерия Бхуну вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Харрикейн Тайра Блэк.

СЕГОДНЯ МАТЧ Харрикейн Тайра Блэк — Валерия Бхуну. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Харрикейн Тайра Блэк и Валерия Бхуну, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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