Коллинс/Монтгомери — Проктор/Ульяченко. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.07.21)

Прогноз Коллинс/Монтгомери — Проктор/Ульяченко (17-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Коллинс/Монтгомери — Проктор/Ульяченко 17-го июля 2021 года

17-го июля 2021 года в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Коллинс/Монтгомери , а противостоять в этом поединке будет Проктор/Ульяченко.



Коллинс/Монтгомери сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 17-го июля 2021 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Проктор/Ульяченко. По Москве данный поединок начнется в 21:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Проктор/Ульяченко, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Коллинс/Монтгомери — Проктор/Ульяченко. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 17-го июля 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Коллинс/Монтгомери — Проктор/Ульяченко вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Коллинс/Монтгомери и Проктор/Ульяченко не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 21:30 по МСК.

Коллинс/Монтгомери

Болельщики ожидали, что на этом турнире Коллинс/Монтгомери продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Коллинс/Монтгомери в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Коллинс/Монтгомери сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Коллинс/Монтгомери немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Проктор/Ульяченко

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Проктор/Ульяченко на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Проктор/Ульяченко демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Проктор/Ульяченко имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Проктор/Ульяченко намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Проктор/Ульяченко не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Проктор/Ульяченко будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Проктор/Ульяченко и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Проктор/Ульяченко умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Коллинс/Монтгомери — Проктор/Ульяченко

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Коллинс/Монтгомери и Проктор/Ульяченко. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Коллинс/Монтгомери и Проктор/Ульяченко в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Коллинс/Монтгомери и Проктор/Ульяченко имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Коллинс/Монтгомери — Проктор/Ульяченко. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.07.21)

Коллинс/Монтгомери

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Коллинс/Монтгомери выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Коллинс/Монтгомери всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Коллинс/Монтгомери уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Коллинс/Монтгомери занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Коллинс/Монтгомери больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Коллинс/Монтгомери имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Проктор/Ульяченко

Проктор/Ульяченко лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Проктор/Ульяченко играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Проктор/Ульяченко начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Проктор/Ульяченко выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Проктор/Ульяченко сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Коллинс/Монтгомери — Проктор/Ульяченко Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Коллинс/Монтгомери и Проктор/Ульяченко, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Коллинс/Монтгомери и Проктор/Ульяченко играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Коллинс/Монтгомери, и Проктор/Ульяченко неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Коллинс/Монтгомери — Проктор/Ульяченко: будет сделан акцент на атакующий теннис

Коллинс/Монтгомери и Проктор/Ульяченко которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Коллинс/Монтгомери имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Проктор/Ульяченко хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Коллинс/Монтгомери. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Проктор/Ульяченко умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Коллинс/Монтгомери довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Проктор/Ульяченко вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Коллинс/Монтгомери.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коллинс/Монтгомери — Проктор/Ульяченко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Коллинс/Монтгомери и Проктор/Ульяченко сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Коллинс/Монтгомери, и Проктор/Ульяченко будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-445395-prognoz-na-match-mateush-pusinelli-de-almeyda-mario-vilelya-martines-17-07-21/