Прогноз Де Пеллегрин/Файгенбаум — Деллаведова/Чайярин (20 июля), ставки и коэффициенты

Де Пеллегрин/Файгенбаум — Деллаведова/Чайярин. Прогноз, ставки на матч. ITF (20.07.21)

20.07.2021 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Де Пеллегрин/Файгенбаум , а противостоять в этом поединке будет Деллаведова/Чайярин.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Де Пеллегрин/Файгенбаум — Деллаведова/Чайярин можно будет вплоть до 16:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 20.07.2021. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Де Пеллегрин/Файгенбаум и Деллаведова/Чайярин еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Де Пеллегрин/Файгенбаум — Деллаведова/Чайярин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Де Пеллегрин/Файгенбаум — Деллаведова/Чайярин, которая пройдет 20.07.2021 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 16:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Де Пеллегрин/Файгенбаум

В этом сезоне Де Пеллегрин/Файгенбаум показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Де Пеллегрин/Файгенбаум сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Де Пеллегрин/Файгенбаум еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Де Пеллегрин/Файгенбаум обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Де Пеллегрин/Файгенбаум играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Де Пеллегрин/Файгенбаум любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Деллаведова/Чайярин

На этом турнире Деллаведова/Чайярин выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Деллаведова/Чайярин снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Деллаведова/Чайярин чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Деллаведова/Чайярин уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Деллаведова/Чайярин зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Де Пеллегрин/Файгенбаум — Деллаведова/Чайярин

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Де Пеллегрин/Файгенбаум и Деллаведова/Чайярин. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Де Пеллегрин/Файгенбаум и Деллаведова/Чайярин в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Де Пеллегрин/Файгенбаум и Деллаведова/Чайярин имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Де Пеллегрин/Файгенбаум — Деллаведова/Чайярин 20.07.2021

Де Пеллегрин/Файгенбаум

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Де Пеллегрин/Файгенбаум, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Де Пеллегрин/Файгенбаум уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Де Пеллегрин/Файгенбаум старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Де Пеллегрин/Файгенбаум, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Де Пеллегрин/Файгенбаум не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Де Пеллегрин/Файгенбаум все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Де Пеллегрин/Файгенбаум точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Деллаведова/Чайярин

На этом турнире Деллаведова/Чайярин играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Деллаведова/Чайярин надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Деллаведова/Чайярин находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Деллаведова/Чайярин считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Де Пеллегрин/Файгенбаум — Деллаведова/Чайярин Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Де Пеллегрин/Файгенбаум и Деллаведова/Чайярин начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Де Пеллегрин/Файгенбаум и Деллаведова/Чайярин показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Де Пеллегрин/Файгенбаум и Деллаведова/Чайярин провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Де Пеллегрин/Файгенбаум и Деллаведова/Чайярин действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Де Пеллегрин/Файгенбаум — Деллаведова/Чайярин: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Де Пеллегрин/Файгенбаум и Деллаведова/Чайярин, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Де Пеллегрин/Файгенбаум и Деллаведова/Чайярин уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Де Пеллегрин/Файгенбаум — Деллаведова/Чайярин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Де Пеллегрин/Файгенбаум и Деллаведова/Чайярин букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Де Пеллегрин/Файгенбаум и Деллаведова/Чайярин проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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