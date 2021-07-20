Карунаратне/Ку — Бахри/Боузгарру. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.07.21)

Прогноз Карунаратне/Ку — Бахри/Боузгарру (21-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Карунаратне/Ку — Бахри/Боузгарру (21-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

21-го июля 2021 года в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Карунаратне/Ку , а противостоять в этом поединке будет Бахри/Боузгарру.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 21-го июля 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Карунаратне/Ку — Бахри/Боузгарру. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 17:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Карунаратне/Ку, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Карунаратне/Ку — Бахри/Боузгарру. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 21-го июля 2021 года откроет его противостояние Карунаратне/Ку — Бахри/Боузгарру. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:30 по МСК, то есть до начала игры. Карунаратне/Ку и Бахри/Боузгарру отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бахри/Боузгарру может гордиться семью победами, а вот Карунаратне/Ку имеет только пять выигранных встреч.

Карунаратне/Ку

В этом сезоне Карунаратне/Ку демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Карунаратне/Ку снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Карунаратне/Ку является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Карунаратне/Ку не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Карунаратне/Ку еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Бахри/Боузгарру

На этом турнире Бахри/Боузгарру играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бахри/Боузгарру все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бахри/Боузгарру не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бахри/Боузгарру уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бахри/Боузгарру на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бахри/Боузгарру пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Карунаратне/Ку — Бахри/Боузгарру

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Карунаратне/Ку и Бахри/Боузгарру впервые будут встречаться между собой. Если Карунаратне/Ку уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Бахри/Боузгарру пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Карунаратне/Ку демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Карунаратне/Ку – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Карунаратне/Ку — Бахри/Боузгарру. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.07.21)

Карунаратне/Ку

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Карунаратне/Ку выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Карунаратне/Ку всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Карунаратне/Ку уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Карунаратне/Ку занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Карунаратне/Ку больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Карунаратне/Ку имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Бахри/Боузгарру

Этот сезон Бахри/Боузгарру проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Бахри/Боузгарру снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Бахри/Боузгарру слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Бахри/Боузгарру допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Карунаратне/Ку — Бахри/Боузгарру Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Карунаратне/Ку и Бахри/Боузгарру начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Карунаратне/Ку и Бахри/Боузгарру показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Карунаратне/Ку и Бахри/Боузгарру провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Карунаратне/Ку и Бахри/Боузгарру действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Карунаратне/Ку — Бахри/Боузгарру: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Карунаратне/Ку и Бахри/Боузгарру, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Карунаратне/Ку сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бахри/Боузгарру имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Карунаратне/Ку – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Карунаратне/Ку и Бахри/Боузгарру на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карунаратне/Ку — Бахри/Боузгарру. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Карунаратне/Ку и Бахри/Боузгарру букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Карунаратне/Ку и Бахри/Боузгарру проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-446953-prognoz-na-match-mafalda-guedes-karolina-azadino-ot-eksperta-21-07-21/