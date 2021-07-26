Крейчикова/Синякова — Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.07.21)

Прогноз Крейчикова/Синякова — Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо (27.07.2021), ставки и коэффициенты

Крейчикова/Синякова — Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо (27-го июля), ставки и коэффициенты

27-го июля в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Летние Олимпийские игры 2020, в котором на корт выйдут Крейчикова/Синякова , а противостоять в этом поединке будет Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо.



Судья теннисного матча Крейчикова/Синякова — Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо должен дать знак о старте игры в 05:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 27-го июля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Крейчикова/Синякова и Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Крейчикова/Синякова имеет четыре победы, то Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо может похвастаться лишь двумя победами.



Крейчикова/Синякова — Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 05:00 по Москве Крейчикова/Синякова выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 27-го июля. Крейчикова/Синякова не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Крейчикова/Синякова

Крейчикова/Синякова, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Крейчикова/Синякова может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Крейчикова/Синякова входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Крейчикова/Синякова еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Крейчикова/Синякова сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Крейчикова/Синякова — Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.07.21)

Крейчикова/Синякова

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Крейчикова/Синякова, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Крейчикова/Синякова уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Крейчикова/Синякова старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Крейчикова/Синякова, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Крейчикова/Синякова не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Крейчикова/Синякова все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Крейчикова/Синякова точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо

Несмотря на свой молодой возраст, Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Крейчикова/Синякова — Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Крейчикова/Синякова и Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Крейчикова/Синякова и Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Крейчикова/Синякова и Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Крейчикова/Синякова — Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Крейчикова/Синякова и Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Крейчикова/Синякова и Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Крейчикова/Синякова — Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Крейчикова/Синякова и Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Крейчикова/Синякова и Бадоса-Хиберт/Соррибес-Тормо проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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