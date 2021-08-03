Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Кьяра Форнасиери: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Кьяра Форнасиери (04 августа), ставки и коэффициенты

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Кьяра Форнасиери (04-го августа), ставки и коэффициенты

04-го августа в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ламис Альхуссейн Абдель Азиз , а противостоять в этом поединке будет Кьяра Форнасиери.



Ламис Альхуссейн Абдель Азиз сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 04-го августа придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Кьяра Форнасиери. По Москве данный поединок начнется в 11:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Кьяра Форнасиери, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Кьяра Форнасиери:

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 04-го августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Кьяра Форнасиери. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

По непонятным причинам Ламис Альхуссейн Абдель Азиз в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Ламис Альхуссейн Абдель Азиз теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Ламис Альхуссейн Абдель Азиз занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Ламис Альхуссейн Абдель Азиз играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Кьяра Форнасиери

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Кьяра Форнасиери имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Кьяра Форнасиери демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Кьяра Форнасиери не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Кьяра Форнасиери не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Кьяра Форнасиери

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Кьяра Форнасиери. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Кьяра Форнасиери (04-го августа), ставки и коэффициенты

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

В этом сезоне Ламис Альхуссейн Абдель Азиз демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Ламис Альхуссейн Абдель Азиз уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Ламис Альхуссейн Абдель Азиз любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Ламис Альхуссейн Абдель Азиз часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Ламис Альхуссейн Абдель Азиз умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Кьяра Форнасиери

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Кьяра Форнасиери хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Кьяра Форнасиери никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Кьяра Форнасиери сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Кьяра Форнасиери всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Кьяра Форнасиери Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Кьяра Форнасиери, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Кьяра Форнасиери играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ламис Альхуссейн Абдель Азиз, и Кьяра Форнасиери неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Кьяра Форнасиери: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Кьяра Форнасиери, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Кьяра Форнасиери имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Кьяра Форнасиери на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Кьяра Форнасиери. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Кьяра Форнасиери букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Кьяра Форнасиери проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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