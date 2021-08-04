Асаба/Бангура — Нанда/Спиззирри: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Асаба/Бангура — Нанда/Спиззирри (05-го августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Асаба/Бангура — Нанда/Спиззирри 05-го августа 2021 года

05-го августа 2021 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Асаба/Бангура , а противостоять в этом поединке будет Нанда/Спиззирри.



Асаба/Бангура считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Нанда/Спиззирри 05-го августа 2021 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 14:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Асаба/Бангура — Нанда/Спиззирри. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 05-го августа 2021 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Асаба/Бангура — Нанда/Спиззирри. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 14:00 по Москве, пока не начался поединок. Асаба/Бангура и Нанда/Спиззирри еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Асаба/Бангура

В этом сезоне Асаба/Бангура показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Асаба/Бангура сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Асаба/Бангура еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Асаба/Бангура обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Асаба/Бангура играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Асаба/Бангура любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Нанда/Спиззирри

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Нанда/Спиззирри на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Нанда/Спиззирри демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Нанда/Спиззирри имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Нанда/Спиззирри намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Нанда/Спиззирри не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Нанда/Спиззирри будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Нанда/Спиззирри и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Нанда/Спиззирри умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Асаба/Бангура — Нанда/Спиззирри. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Асаба/Бангура и Нанда/Спиззирри являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Асаба/Бангура — Нанда/Спиззирри (05-го августа 2021 года), ставки и коэффициенты

Асаба/Бангура

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Асаба/Бангура, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Асаба/Бангура уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Асаба/Бангура старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Асаба/Бангура, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Асаба/Бангура не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Асаба/Бангура все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Асаба/Бангура точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Нанда/Спиззирри

На этом турнире Нанда/Спиззирри играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Нанда/Спиззирри какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Нанда/Спиззирри уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Нанда/Спиззирри много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Нанда/Спиззирри сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Нанда/Спиззирри не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Асаба/Бангура — Нанда/Спиззирри Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Асаба/Бангура и Нанда/Спиззирри аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Асаба/Бангура и Нанда/Спиззирри обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Асаба/Бангура и Нанда/Спиззирри постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Асаба/Бангура — Нанда/Спиззирри: андердог способен удивить фаворита

Асаба/Бангура и Нанда/Спиззирри которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Асаба/Бангура имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Нанда/Спиззирри хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Асаба/Бангура. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Нанда/Спиззирри умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Асаба/Бангура довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Нанда/Спиззирри вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Асаба/Бангура.

СЕГОДНЯ МАТЧ Асаба/Бангура — Нанда/Спиззирри. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Асаба/Бангура и Нанда/Спиззирри букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Асаба/Бангура и Нанда/Спиззирри проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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