Прогноз Джевецкий/Майхржак — Вега Эрнандес/Ромболи (05-го августа), ставки и коэффициенты

Джевецкий/Майхржак — Вега Эрнандес/Ромболи. Прогноз, ставки на матч (05.08.21)

05 августа в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Джевецкий/Майхржак , а противостоять в этом поединке будет Вега Эрнандес/Ромболи.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Джевецкий/Майхржак — Вега Эрнандес/Ромболи, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 05 августа, а его начало по МСК будет в 16:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Джевецкий/Майхржак. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джевецкий/Майхржак — Вега Эрнандес/Ромболи:

До 05 августа осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Джевецкий/Майхржак — Вега Эрнандес/Ромболи вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Джевецкий/Майхржак и Вега Эрнандес/Ромболи не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:00 по МСК.

Джевецкий/Майхржак

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Джевецкий/Майхржак находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Джевецкий/Майхржак является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Джевецкий/Майхржак умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Джевецкий/Майхржак обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Джевецкий/Майхржак может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Вега Эрнандес/Ромболи

На этом турнире Вега Эрнандес/Ромболи играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Вега Эрнандес/Ромболи все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Вега Эрнандес/Ромболи не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Вега Эрнандес/Ромболи уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Вега Эрнандес/Ромболи на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Вега Эрнандес/Ромболи пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Джевецкий/Майхржак — Вега Эрнандес/Ромболи

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Джевецкий/Майхржак и Вега Эрнандес/Ромболи впервые будут встречаться между собой. Если Джевецкий/Майхржак уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Вега Эрнандес/Ромболи пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Джевецкий/Майхржак демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Джевецкий/Майхржак – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Джевецкий/Майхржак — Вега Эрнандес/Ромболи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.08.21)

Джевецкий/Майхржак

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Джевецкий/Майхржак выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Джевецкий/Майхржак всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Джевецкий/Майхржак уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Джевецкий/Майхржак занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Джевецкий/Майхржак больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Джевецкий/Майхржак имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Вега Эрнандес/Ромболи

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Вега Эрнандес/Ромболи хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Вега Эрнандес/Ромболи никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Вега Эрнандес/Ромболи сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Вега Эрнандес/Ромболи всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Джевецкий/Майхржак — Вега Эрнандес/Ромболи Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Джевецкий/Майхржак и Вега Эрнандес/Ромболи. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Джевецкий/Майхржак — Вега Эрнандес/Ромболи: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Джевецкий/Майхржак и Вега Эрнандес/Ромболи, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Джевецкий/Майхржак сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Вега Эрнандес/Ромболи имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Джевецкий/Майхржак – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Джевецкий/Майхржак и Вега Эрнандес/Ромболи на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джевецкий/Майхржак — Вега Эрнандес/Ромболи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джевецкий/Майхржак и Вега Эрнандес/Ромболи сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джевецкий/Майхржак, и Вега Эрнандес/Ромболи будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-454777-yohannes-ingildsen-matias-zukas-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-05-08-21/