Ангелина Калинина — Анна Калинская: ставим на двойные ошибки

Прогноз Ангелина Калинина — Анна Калинская (16 августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ангелина Калинина — Анна Калинская 16.08.2021

16.08.2021 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Ангелина Калинина , а противостоять в этом поединке будет Анна Калинская.



Так как теннисный поединок Ангелина Калинина — Анна Калинская пройдет уже 16.08.2021, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 18:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Ангелина Калинина на тот момент намного сильнее, нежели Анна Калинская.



Ангелина Калинина — Анна Калинская. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ангелина Калинина имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 16.08.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Анна Калинская. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 18:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ангелина Калинина имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ангелина Калинина

В этом сезоне Ангелина Калинина имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Ангелина Калинина может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Ангелина Калинина еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Анна Калинская

На этом турнире Анна Калинская выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Анна Калинская снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Анна Калинская чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Анна Калинская уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Анна Калинская зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

WTA, Ангелина Калинина — Анна Калинская

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Ангелина Калинина и Анна Калинская. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Ангелина Калинина — Анна Калинская 16.08.2021

Ангелина Калинина

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ангелина Калинина, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ангелина Калинина уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ангелина Калинина старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ангелина Калинина, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ангелина Калинина не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ангелина Калинина все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ангелина Калинина точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Анна Калинская

Выступать в зале Анна Калинская не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Анна Калинская старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Анна Калинская принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Анна Калинская демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Анна Калинская даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Анна Калинская хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ангелина Калинина — Анна Калинская Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ангелина Калинина и Анна Калинская аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ангелина Калинина и Анна Калинская обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ангелина Калинина и Анна Калинская постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ангелина Калинина — Анна Калинская: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ангелина Калинина имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ангелина Калинина и Анна Калинская отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Анна Калинская в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ангелина Калинина превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Анна Калинская сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ангелина Калинина гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ангелина Калинина — Анна Калинская. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ангелина Калинина и Анна Калинская сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ангелина Калинина, и Анна Калинская будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-459718-prognoz-na-match-tiago-agustin-tirante-mateush-pusinelli-de-almeyda-ot-eksperta-16-08-21/