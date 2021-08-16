Прогноз Джулия Рьера — Алисия Барнетт (17-го августа 2021 года), ставки и коэффициенты

Джулия Рьера — Алисия Барнетт. Прогноз, ставки на матч (17.08.21)

17 августа в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джулия Рьера , а противостоять в этом поединке будет Алисия Барнетт.



Судья теннисного матча Джулия Рьера — Алисия Барнетт должен дать знак о старте игры в 11:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 17 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Джулия Рьера и Алисия Барнетт более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Джулия Рьера имеет четыре победы, то Алисия Барнетт может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джулия Рьера — Алисия Барнетт:

17 августа пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Джулия Рьера — Алисия Барнетт. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Алисия Барнетт, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Алисия Барнетт выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Джулия Рьера

На данный момент Джулия Рьера является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Джулия Рьера однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Джулия Рьера демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Джулия Рьера хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Джулия Рьера часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Алисия Барнетт

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Алисия Барнетт на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Алисия Барнетт демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Алисия Барнетт имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Алисия Барнетт намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Алисия Барнетт не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Алисия Барнетт будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Алисия Барнетт и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Алисия Барнетт умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Джулия Рьера — Алисия Барнетт

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Прогноз и ставка на матч Джулия Рьера — Алисия Барнетт 17 августа

Джулия Рьера

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Джулия Рьера выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Джулия Рьера всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Джулия Рьера уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Джулия Рьера занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Джулия Рьера больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Джулия Рьера имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Алисия Барнетт

На этом турнире Алисия Барнетт играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Алисия Барнетт какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Алисия Барнетт уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Алисия Барнетт много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Алисия Барнетт сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Алисия Барнетт не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Джулия Рьера — Алисия Барнетт Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джулия Рьера и Алисия Барнетт начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джулия Рьера и Алисия Барнетт показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джулия Рьера и Алисия Барнетт провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джулия Рьера и Алисия Барнетт действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джулия Рьера — Алисия Барнетт: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Джулия Рьера имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Джулия Рьера и Алисия Барнетт отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Алисия Барнетт в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Джулия Рьера превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Алисия Барнетт сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Джулия Рьера гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джулия Рьера — Алисия Барнетт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Джулия Рьера и Алисия Барнетт. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Джулия Рьера и для Алисия Барнетт, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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