Диего Фернандес Флорес — Лукас Покорный: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Диего Фернандес Флорес — Лукас Покорный (18-го августа 2021 года), ставки и коэффициенты

Диего Фернандес Флорес — Лукас Покорный (18-го августа 2021 года), ставки и коэффициенты

18-го августа 2021 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Диего Фернандес Флорес , а противостоять в этом поединке будет Лукас Покорный.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 18-го августа 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Диего Фернандес Флорес — Лукас Покорный. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Диего Фернандес Флорес, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Диего Фернандес Флорес — Лукас Покорный. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 18-го августа 2021 года встречаются Диего Фернандес Флорес и Лукас Покорный. Начало поединка запланировано на 11:00 по МСК. Диего Фернандес Флорес является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Диего Фернандес Флорес

На данный момент Диего Фернандес Флорес является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Диего Фернандес Флорес поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Диего Фернандес Флорес пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Диего Фернандес Флорес слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Диего Фернандес Флорес будет более тщательно готовиться к поединку.



Лукас Покорный

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Лукас Покорныйв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Лукас Покорный играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Лукас Покорный держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Лукас Покорный демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Лукас Покорный находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Диего Фернандес Флорес — Лукас Покорный

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Диего Фернандес Флорес и Лукас Покорный. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Диего Фернандес Флорес — Лукас Покорный (18-го августа 2021 года), ставки и коэффициенты

Диего Фернандес Флорес

В этом сезоне Диего Фернандес Флорес демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Диего Фернандес Флорес уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Диего Фернандес Флорес любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Диего Фернандес Флорес часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Диего Фернандес Флорес умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Лукас Покорный

Лукас Покорный лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Лукас Покорный играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Лукас Покорный начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Лукас Покорный выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Лукас Покорный сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Диего Фернандес Флорес — Лукас Покорный Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Диего Фернандес Флорес и Лукас Покорный аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Диего Фернандес Флорес и Лукас Покорный обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Диего Фернандес Флорес и Лукас Покорный постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Диего Фернандес Флорес — Лукас Покорный: будет сделан акцент на атакующий теннис

Диего Фернандес Флорес и Лукас Покорный которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Диего Фернандес Флорес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лукас Покорный хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Диего Фернандес Флорес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лукас Покорный умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Диего Фернандес Флорес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лукас Покорный вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Диего Фернандес Флорес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Диего Фернандес Флорес — Лукас Покорный. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Диего Фернандес Флорес и Лукас Покорный букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Диего Фернандес Флорес и Лукас Покорный проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-460291-segodnya-match-vladimir-ignatik-niko-hornichek-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-17-08-21/