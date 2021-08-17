Луз/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Оклеппо. Прогноз, ставки на матч(18.08.21)

Прогноз Луз/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Оклеппо (18.08.2021), ставки и коэффициенты

Луз/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Оклеппо (18.08.2021), ставки и коэффициенты

18.08.2021 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Луз/Пусинелли Де Алмейда , а противостоять в этом поединке будет Баррьентос/Оклеппо.



Теннисное противостояние Луз/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Оклеппо пройдет 18.08.2021, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 15:00 по московскому времени. Хотя Луз/Пусинелли Де Алмейда и Баррьентос/Оклеппо уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Баррьентос/Оклеппо.



Луз/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Оклеппо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

18.08.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Луз/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Оклеппо. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Баррьентос/Оклеппо, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Баррьентос/Оклеппо выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Луз/Пусинелли Де Алмейда

По непонятным причинам Луз/Пусинелли Де Алмейда в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Луз/Пусинелли Де Алмейда теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Луз/Пусинелли Де Алмейда занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Луз/Пусинелли Де Алмейда играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Луз/Пусинелли Де Алмейда имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Баррьентос/Оклеппо

Баррьентос/Оклеппо имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Баррьентос/Оклеппо уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Баррьентос/Оклеппо умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Баррьентос/Оклеппо обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Баррьентос/Оклеппо проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Луз/Пусинелли Де Алмейда и Баррьентос/Оклеппо являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Луз/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Оклеппо. Прогноз, ставки на матч(18.08.21)

Луз/Пусинелли Де Алмейда

В этом сезоне Луз/Пусинелли Де Алмейда демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Луз/Пусинелли Де Алмейда уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Луз/Пусинелли Де Алмейда любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Луз/Пусинелли Де Алмейда часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Луз/Пусинелли Де Алмейда умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Баррьентос/Оклеппо

На этом турнире Баррьентос/Оклеппо играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Баррьентос/Оклеппо какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Баррьентос/Оклеппо уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Баррьентос/Оклеппо много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Баррьентос/Оклеппо сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Баррьентос/Оклеппо не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Луз/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Оклеппо Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Луз/Пусинелли Де Алмейда и Баррьентос/Оклеппо, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Луз/Пусинелли Де Алмейда и Баррьентос/Оклеппо играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Луз/Пусинелли Де Алмейда, и Баррьентос/Оклеппо неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Луз/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Оклеппо: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Луз/Пусинелли Де Алмейда и Баррьентос/Оклеппо, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Луз/Пусинелли Де Алмейда сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Баррьентос/Оклеппо имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Луз/Пусинелли Де Алмейда – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Луз/Пусинелли Де Алмейда и Баррьентос/Оклеппо на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луз/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Оклеппо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Луз/Пусинелли Де Алмейда и Баррьентос/Оклеппо, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-460407-aleksandar-lazarov-vlad-viktor-kornya-prognoz-i-stavki-ot-professionala-18-08-21/