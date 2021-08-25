Прогноз Врбенски/Менендес-Масэйрас — Манафов/Матушевски (25.08.2021), ставки и коэффициенты

Врбенски/Менендес-Масэйрас — Манафов/Матушевски. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (25.08.21)

25 августа в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Врбенски/Менендес-Масэйрас , а противостоять в этом поединке будет Манафов/Матушевски.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Врбенски/Менендес-Масэйрас — Манафов/Матушевски можно будет вплоть до 12:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 25 августа. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Врбенски/Менендес-Масэйрас и Манафов/Матушевски еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Врбенски/Менендес-Масэйрас — Манафов/Матушевски. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

25 августа пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Врбенски/Менендес-Масэйрас — Манафов/Матушевски. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Манафов/Матушевски, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Манафов/Матушевски выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Врбенски/Менендес-Масэйрас

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Врбенски/Менендес-Масэйрас находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Врбенски/Менендес-Масэйрас является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Врбенски/Менендес-Масэйрас умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Врбенски/Менендес-Масэйрас обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Врбенски/Менендес-Масэйрас может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Манафов/Матушевски

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Манафов/Матушевски имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Манафов/Матушевски демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Манафов/Матушевски не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Манафов/Матушевски не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Врбенски/Менендес-Масэйрас и Манафов/Матушевски. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Врбенски/Менендес-Масэйрас и Манафов/Матушевски продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Врбенски/Менендес-Масэйрас — Манафов/Матушевски. Прогноз, ставки на матч(25.08.21)

Врбенски/Менендес-Масэйрас

В этом сезоне Врбенски/Менендес-Масэйрас демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Врбенски/Менендес-Масэйрас уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Врбенски/Менендес-Масэйрас любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Врбенски/Менендес-Масэйрас часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Врбенски/Менендес-Масэйрас умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Манафов/Матушевски

Этот сезон Манафов/Матушевски проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Манафов/Матушевски снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Манафов/Матушевски слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Манафов/Матушевски допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Врбенски/Менендес-Масэйрас — Манафов/Матушевски Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Врбенски/Менендес-Масэйрас и Манафов/Матушевски начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Врбенски/Менендес-Масэйрас и Манафов/Матушевски показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Врбенски/Менендес-Масэйрас и Манафов/Матушевски провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Врбенски/Менендес-Масэйрас и Манафов/Матушевски действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Врбенски/Менендес-Масэйрас — Манафов/Матушевски: в ожидании «эйсов»

Врбенски/Менендес-Масэйрас и Манафов/Матушевски которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Врбенски/Менендес-Масэйрас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Манафов/Матушевски хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Врбенски/Менендес-Масэйрас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Манафов/Матушевски умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Врбенски/Менендес-Масэйрас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Манафов/Матушевски вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Врбенски/Менендес-Масэйрас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Врбенски/Менендес-Масэйрас — Манафов/Матушевски. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Врбенски/Менендес-Масэйрас и Манафов/Матушевски. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Врбенски/Менендес-Масэйрас и для Манафов/Матушевски, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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