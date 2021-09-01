Прогноз Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Феникс Фьюил Мастерс (02 сентября), ставки и коэффициенты

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Феникс Фьюил Мастерс. Прогноз, ставки на матч. Кубок Филиппин (02.09.21)

02 сентября в 11:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс примет соперника по национальному первенству Феникс Фьюил Мастерс.



В 11:35 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс – Феникс Фьюил Мастерс, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 02 сентября, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Феникс Фьюил Мастерс.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Феникс Фьюил Мастерс:

Поклонники баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс намерены 02 сентября поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Феникс Фьюил Мастерс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 11:35 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

Пока баскетбольному клубу Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Феникс Фьюил Мастерс

Президент баскетбольного клуба Феникс Фьюил Мастерс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Феникс Фьюил Мастерс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Феникс Фьюил Мастерс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 02 сентября. На этот раз соперником хозяев будет Феникс Фьюил Мастерс, так что в 11:35 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Феникс Фьюил Мастерс 02 сентября

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

Сейчас баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Феникс Фьюил Мастерс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Феникс Фьюил Мастерс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Феникс Фьюил Мастерс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Феникс Фьюил Мастерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 02 сентября сыграет матч против БК Феникс Фьюил Мастерс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 11:35 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Феникс Фьюил Мастерс: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Феникс Фьюил Мастерс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Феникс Фьюил Мастерс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Феникс Фьюил Мастерс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Феникс Фьюил Мастерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Феникс Фьюил Мастерс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Феникс Фьюил Мастерс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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