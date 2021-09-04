Прогноз Алекс Марти-Пухольрас — Хосе Франсиско Видал Асорин (05.09.2021), ставки и коэффициенты

Алекс Марти-Пухольрас — Хосе Франсиско Видал Асорин. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (05.09.21)

05-го сентября в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Алекс Марти-Пухольрас , а противостоять в этом поединке будет Хосе Франсиско Видал Асорин.



Теннисное противостояние Алекс Марти-Пухольрас — Хосе Франсиско Видал Асорин пройдет 05-го сентября, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 13:30 по московскому времени. Хотя Алекс Марти-Пухольрас и Хосе Франсиско Видал Асорин уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Хосе Франсиско Видал Асорин.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алекс Марти-Пухольрас — Хосе Франсиско Видал Асорин:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 05-го сентября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Алекс Марти-Пухольрас — Хосе Франсиско Видал Асорин. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 13:30 по Москве, пока не начался поединок. Алекс Марти-Пухольрас и Хосе Франсиско Видал Асорин еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Алекс Марти-Пухольрас

В большинстве своих выигранных поединков Алекс Марти-Пухольрас берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Алекс Марти-Пухольрас с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Алекс Марти-Пухольрас сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Алекс Марти-Пухольрас также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Хосе Франсиско Видал Асорин

На этом турнире Хосе Франсиско Видал Асорин выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Хосе Франсиско Видал Асорин снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Хосе Франсиско Видал Асорин чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Хосе Франсиско Видал Асорин уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Хосе Франсиско Видал Асорин зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

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Алекс Марти-Пухольрас — Хосе Франсиско Видал Асорин. Прогноз, ставки на матч(05.09.21)

Алекс Марти-Пухольрас

Несмотря на внушительный возраст, Алекс Марти-Пухольрас демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Алекс Марти-Пухольрас гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Алекс Марти-Пухольрас обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Алекс Марти-Пухольрас снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Алекс Марти-Пухольрас может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Хосе Франсиско Видал Асорин

В этом сезоне Хосе Франсиско Видал Асорин не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Хосе Франсиско Видал Асорин сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Хосе Франсиско Видал Асорин допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Хосе Франсиско Видал Асорин допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Хосе Франсиско Видал Асорин демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Алекс Марти-Пухольрас — Хосе Франсиско Видал Асорин Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Алекс Марти-Пухольрас и Хосе Франсиско Видал Асорин начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Алекс Марти-Пухольрас и Хосе Франсиско Видал Асорин показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Алекс Марти-Пухольрас и Хосе Франсиско Видал Асорин провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Алекс Марти-Пухольрас и Хосе Франсиско Видал Асорин действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Алекс Марти-Пухольрас — Хосе Франсиско Видал Асорин: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Алекс Марти-Пухольрас имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Алекс Марти-Пухольрас и Хосе Франсиско Видал Асорин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Хосе Франсиско Видал Асорин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Алекс Марти-Пухольрас превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Хосе Франсиско Видал Асорин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Алекс Марти-Пухольрас гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алекс Марти-Пухольрас — Хосе Франсиско Видал Асорин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Алекс Марти-Пухольрас и Хосе Франсиско Видал Асорин.



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