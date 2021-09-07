Прогноз Баттаглино/Томазетто — Пуйоль Наварро/Роглан (07 сентября), ставки и коэффициенты

Баттаглино/Томазетто — Пуйоль Наварро/Роглан. Прогноз, ставки на матч. ITF (07.09.21)

07-го сентября 2021 года в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Баттаглино/Томазетто , а противостоять в этом поединке будет Пуйоль Наварро/Роглан.



Так как теннисный поединок Баттаглино/Томазетто — Пуйоль Наварро/Роглан пройдет уже 07-го сентября 2021 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 13:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Баттаглино/Томазетто на тот момент намного сильнее, нежели Пуйоль Наварро/Роглан.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Баттаглино/Томазетто — Пуйоль Наварро/Роглан:

До 07-го сентября 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Баттаглино/Томазетто — Пуйоль Наварро/Роглан вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Баттаглино/Томазетто и Пуйоль Наварро/Роглан не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 13:30 по МСК.

Баттаглино/Томазетто

Так как Баттаглино/Томазетто выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Баттаглино/Томазетто снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Баттаглино/Томазетто, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Баттаглино/Томазетто чем-то удивить, пока не ясно.



Пуйоль Наварро/Роглан

Во взрослом туре Пуйоль Наварро/Роглан проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Пуйоль Наварро/Роглан пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Пуйоль Наварро/Роглан предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Пуйоль Наварро/Роглан еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Баттаглино/Томазетто — Пуйоль Наварро/Роглан

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Баттаглино/Томазетто и Пуйоль Наварро/Роглан. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Баттаглино/Томазетто — Пуйоль Наварро/Роглан. Прогноз, ставки на матч(07.09.21)

Баттаглино/Томазетто

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Баттаглино/Томазетто выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Баттаглино/Томазетто всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Баттаглино/Томазетто уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Баттаглино/Томазетто занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Баттаглино/Томазетто больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Баттаглино/Томазетто имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Пуйоль Наварро/Роглан

На этом турнире Пуйоль Наварро/Роглан играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Пуйоль Наварро/Роглан надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Пуйоль Наварро/Роглан находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Пуйоль Наварро/Роглан считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Баттаглино/Томазетто — Пуйоль Наварро/Роглан Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Баттаглино/Томазетто и Пуйоль Наварро/Роглан начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Баттаглино/Томазетто и Пуйоль Наварро/Роглан показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Баттаглино/Томазетто и Пуйоль Наварро/Роглан провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Баттаглино/Томазетто и Пуйоль Наварро/Роглан действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Баттаглино/Томазетто — Пуйоль Наварро/Роглан: ставим на двойные ошибки

Баттаглино/Томазетто и Пуйоль Наварро/Роглан которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Баттаглино/Томазетто имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Пуйоль Наварро/Роглан хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Баттаглино/Томазетто. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Пуйоль Наварро/Роглан умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Баттаглино/Томазетто довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Пуйоль Наварро/Роглан вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Баттаглино/Томазетто.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баттаглино/Томазетто — Пуйоль Наварро/Роглан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Баттаглино/Томазетто и Пуйоль Наварро/Роглан сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Баттаглино/Томазетто, и Пуйоль Наварро/Роглан будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-469299-stavki-na-match-magali-kempen-despina-papamihail-prognoz-na-tennis-ot-07-09-21/