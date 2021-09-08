Висмане/Топалова — Кавамура/Козаки. Прогноз, ставки на матч(09.09.21)

Прогноз Висмане/Топалова — Кавамура/Козаки (09 сентября), ставки и коэффициенты

Висмане/Топалова — Кавамура/Козаки (09-го сентября), ставки и коэффициенты

09-го сентября в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Висмане/Топалова , а противостоять в этом поединке будет Кавамура/Козаки.



Судья теннисного матча Висмане/Топалова — Кавамура/Козаки должен дать знак о старте игры в 13:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 09-го сентября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Висмане/Топалова и Кавамура/Козаки более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Висмане/Топалова имеет четыре победы, то Кавамура/Козаки может похвастаться лишь двумя победами.



Висмане/Топалова — Кавамура/Козаки. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 09-го сентября, ведь именно в этот день на корте встречаются Висмане/Топалова и Кавамура/Козаки. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 13:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Висмане/Топалова имеет на своем счету три победы, Кавамура/Козаки может похвастаться четырьмя.

Висмане/Топалова

В большинстве своих выигранных поединков Висмане/Топалова берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Висмане/Топалова с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Висмане/Топалова сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Висмане/Топалова также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Кавамура/Козаки

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Кавамура/Козаки на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Кавамура/Козаки демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Кавамура/Козаки имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Кавамура/Козаки намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Кавамура/Козаки не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Кавамура/Козаки будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Кавамура/Козаки и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Кавамура/Козаки умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Висмане/Топалова — Кавамура/Козаки. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Висмане/Топалова и Кавамура/Козаки впервые будут встречаться между собой. Если Висмане/Топалова уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Кавамура/Козаки пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Висмане/Топалова демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Висмане/Топалова – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Висмане/Топалова — Кавамура/Козаки. Прогноз, ставки на матч(09.09.21)

Висмане/Топалова

На данный момент Висмане/Топалова занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Висмане/Топалова снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Висмане/Топалова не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Висмане/Топалова не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Кавамура/Козаки

В этом сезоне Кавамура/Козаки не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Кавамура/Козаки сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Кавамура/Козаки допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Кавамура/Козаки допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Кавамура/Козаки демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Висмане/Топалова — Кавамура/Козаки Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Висмане/Топалова и Кавамура/Козаки. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Висмане/Топалова и Кавамура/Козаки встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Висмане/Топалова и Кавамура/Козаки довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Висмане/Топалова и Кавамура/Козаки подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Висмане/Топалова — Кавамура/Козаки: в ожидании «эйсов»

Висмане/Топалова и Кавамура/Козаки которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Висмане/Топалова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кавамура/Козаки хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Висмане/Топалова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кавамура/Козаки умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Висмане/Топалова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кавамура/Козаки вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Висмане/Топалова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Висмане/Топалова — Кавамура/Козаки. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Висмане/Топалова и Кавамура/Козаки, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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