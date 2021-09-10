Гомес/Эрнандез Серрано — Гомес/Франко. Прогноз, ставки на матч(10.09.21)

Прогноз Гомес/Эрнандез Серрано — Гомес/Франко (10-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

Гомес/Эрнандез Серрано — Гомес/Франко (10.09.2021), ставки и коэффициенты

10.09.2021 в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гомес/Эрнандез Серрано , а противостоять в этом поединке будет Гомес/Франко.



10.09.2021 в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Гомес/Эрнандез Серрано — Гомес/Франко. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 23:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Гомес/Эрнандез Серрано и Гомес/Франко одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Гомес/Эрнандез Серрано — Гомес/Франко. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 23:00 по Москве Гомес/Эрнандез Серрано выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Гомес/Франко. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 10.09.2021. Гомес/Эрнандез Серрано не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Гомес/Эрнандез Серрано

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Гомес/Эрнандез Серрано находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Гомес/Эрнандез Серрано является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Гомес/Эрнандез Серрано умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Гомес/Эрнандез Серрано обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Гомес/Эрнандез Серрано может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Гомес/Франко

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гомес/Франко на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гомес/Франко демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гомес/Франко имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гомес/Франко намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гомес/Франко не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гомес/Франко будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гомес/Франко и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гомес/Франко умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Гомес/Эрнандез Серрано — Гомес/Франко

Длительное время Гомес/Эрнандез Серрано и Гомес/Франко не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Гомес/Эрнандез Серрано и Гомес/Франко. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Гомес/Эрнандез Серрано — Гомес/Франко. Прогноз, ставки на матч(10.09.21)

Гомес/Эрнандез Серрано

Несмотря на внушительный возраст, Гомес/Эрнандез Серрано демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Гомес/Эрнандез Серрано гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Гомес/Эрнандез Серрано обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Гомес/Эрнандез Серрано снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Гомес/Эрнандез Серрано может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Гомес/Франко

Выступать в зале Гомес/Франко не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Гомес/Франко старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Гомес/Франко принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Гомес/Франко демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Гомес/Франко даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Гомес/Франко хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Гомес/Эрнандез Серрано — Гомес/Франко Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Гомес/Эрнандез Серрано и Гомес/Франко. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Гомес/Эрнандез Серрано — Гомес/Франко: будет сделан акцент на атакующий теннис

Гомес/Эрнандез Серрано и Гомес/Франко которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гомес/Эрнандез Серрано имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гомес/Франко хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гомес/Эрнандез Серрано. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гомес/Франко умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гомес/Эрнандез Серрано довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гомес/Франко вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гомес/Эрнандез Серрано.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гомес/Эрнандез Серрано — Гомес/Франко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Гомес/Эрнандез Серрано и Гомес/Франко, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-471221-luka-tomazetto-byadzho-gramatikopolo-prognoz-specialista-na-match-10-09-21/