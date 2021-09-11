Прогноз Гонзалез/Молтени — Арнеодо/Хуэй (12-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

Гонзалез/Молтени — Арнеодо/Хуэй. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (12.09.21)

12 сентября в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Гонзалез/Молтени , а противостоять в этом поединке будет Арнеодо/Хуэй.



В 10:00 по Москве Гонзалез/Молтени и Арнеодо/Хуэй выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 12 сентября. Единственный раз Гонзалез/Молтени и Арнеодо/Хуэй встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Гонзалез/Молтени сейчас считается фаворитом.



Гонзалез/Молтени — Арнеодо/Хуэй. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 10:00 по Москве Гонзалез/Молтени выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Арнеодо/Хуэй. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 12 сентября. Гонзалез/Молтени не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Гонзалез/Молтени

В этом сезоне Гонзалез/Молтени показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Гонзалез/Молтени играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Гонзалез/Молтени умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Гонзалез/Молтени и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Гонзалез/Молтени будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Гонзалез/Молтени чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Арнеодо/Хуэй

Во взрослом туре Арнеодо/Хуэй проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Арнеодо/Хуэй пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Арнеодо/Хуэй предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Арнеодо/Хуэй еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Гонзалез/Молтени — Арнеодо/Хуэй

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Гонзалез/Молтени и Арнеодо/Хуэй. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Гонзалез/Молтени — Арнеодо/Хуэй (12 сентября), ставки и коэффициенты

Гонзалез/Молтени

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Гонзалез/Молтени, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Гонзалез/Молтени уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Гонзалез/Молтени старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Гонзалез/Молтени, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Гонзалез/Молтени не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Гонзалез/Молтени все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Гонзалез/Молтени точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Арнеодо/Хуэй

Арнеодо/Хуэй лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Арнеодо/Хуэй играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Арнеодо/Хуэй начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Арнеодо/Хуэй выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Арнеодо/Хуэй сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Гонзалез/Молтени — Арнеодо/Хуэй Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гонзалез/Молтени и Арнеодо/Хуэй начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гонзалез/Молтени и Арнеодо/Хуэй показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гонзалез/Молтени и Арнеодо/Хуэй провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гонзалез/Молтени и Арнеодо/Хуэй действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гонзалез/Молтени — Арнеодо/Хуэй: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гонзалез/Молтени имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гонзалез/Молтени и Арнеодо/Хуэй отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Арнеодо/Хуэй в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гонзалез/Молтени превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Арнеодо/Хуэй сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гонзалез/Молтени гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гонзалез/Молтени — Арнеодо/Хуэй. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Гонзалез/Молтени и Арнеодо/Хуэй букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Гонзалез/Молтени и Арнеодо/Хуэй проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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