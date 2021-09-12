Ференцварош II — Мохакси ТЕ: хозяева сыграют в свой футбол

Ференцварош II — Мохакси ТЕ: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Венгрии 12.09.21

«Ференцварош II» – «Мохакси ТЕ». 12.09.21. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Ференцварош II пообещали 12 сентября на своем поле взять реванш у ФК Мохакси ТЕ за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 12:00 по Москве. В целом, футбольный клуб Ференцварош II является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда Ференцварош II и Мохакси ТЕ, начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда Ференцварош II сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда Мохакси ТЕ прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда Ференцварош II и команда Мохакси ТЕ всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ференцварош II — Мохакси ТЕ:

Ставка на коэффициент 4.8 окажутся выигрышными только в том случае, если в футбольном матче Ференцварош II — Мохакси ТЕ будет ничья в основное время. При победе хозяев выигрышным коэффициентом будет 1.39, а в случае выигрыша гостей букмекеры выплатят по котировке 6.5.

Прогноз на матч Ференцварош II – Мохакси ТЕ (Чемпионат Венгрии, матч национального перевентсва, воскресенье, 12 сентября):Футбольный клуб Ференцварош II получил от букмекеров на свою победу котировку 1.39, а по коэффициенту 6.5 можно сделать ставку на выигрыш ФК Мохакси ТЕ. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Ференцварош II и команды Мохакси ТЕ наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Ференцварош II – Мохакси ТЕ 12.09.21

Поклонники футбола уже давно ожидают, когда 12 сентября на поле выйдут команды Ференцварош II и Мохакси ТЕ. По московскому времени прямая трансляция данного поединка пройдет в 12:00. Интерес к данной встрече возникает еще и потому, что уже два года команды между собой не играли. А в последнем очном противостоянии команды разошлись миром, завершив встречу со счетом 3-3.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Ференцварош II и команды Мохакси ТЕ нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Ференцварош II и команда Мохакси ТЕ будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Ференцварош II и команды Мохакси ТЕ является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз Ференцварош II – Мохакси ТЕ (12 сентября), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Ференцварош II в противостоянии с футболистами команды Мохакси ТЕ очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Ференцварош II чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Мохакси ТЕ не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Мохакси ТЕ частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Ференцварош II должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Ференцварош II уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Ференцварош II и команды Мохакси ТЕ – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Ференцварош II пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Ференцварош II никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Ференцварош II будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Ференцварош II мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Ференцварош II

Футбольный клуб Ференцварош II претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба Ференцварош II показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

Мохакси ТЕ

Два года назад футбольный клуб Мохакси ТЕ стал настоящей сенсацией, сумев в первом же сезоне в высшем дивизионе пробиться в еврокубки. Но, главного тренера выкупил более богатый клуб, и наставник потянул за собой четверых игроков основы. В итоге, в прошлом году команда финишировала в нижней части чемпионата, а после того, как летом ушли еще некоторые игроки, футбольный клуб Мохакси ТЕ сейчас идет на третьем с конца месте, так что ему грозит понижение в классе. Чтобы выбраться из зоны вылета, гостям не хватает двух очков. Но, футболисты клуба Мохакси ТЕ в последнее время настолько слабо играют, что даже эти два очка набрать не так просто. В последних четырех матчах команда потерпела три поражения, сумев сыграть вничью только дома с клубом из нижней части турнирной таблицы. На выезде футбольный клуб Мохакси ТЕ не одержал еще ни одной победы, но нельзя сказать, что команда полностью безнадежна, ведь она хорошо играет в нападении. Но, если бы гости еще и умели обороняться, то ситуация не была бы такой удручающей. Под вопросом выход на поле двух центральный полузащитников, а левый защитник и опорник однозначно не выйдут на поле.

Интересные факты перед матчем Ференцварош II – Мохакси ТЕ

Для экспертов нашего ресурса предстоящий матч, в котором сыграют футболисты команды Ференцварош II и команды Мохакси ТЕ был ожидаем. Мы давно ждали ответного матча между этими футбольными командами, так как у нас есть основания полагать, что победу в этом противостоянии отпразднуют гости. Отметим, что команда Ференцварош II и команда Мохакси ТЕ уже решили свои задачи в чемпионате, оба футбольных клуба занимают комфортное место в середине турнирной таблицы, а это означает, что сейчас над ними не довлеет результат матч, и команды могут играть в свое удовольствие. В первом матче между этими командами победу одержали номинальные гости, а, учитывая статистику личных встреч между этими футбольными клубами, у наших экспертов есть все основания предполагать, что в этом матче победу одержат футболисты команды Мохакси ТЕ. На это событие букмекеры предлагают хороший коэффициент, и мы рекомендуем рискнуть. Те бетторы, которые не любят рисковать, могут сделать ставку на то, что команда Мохакси ТЕ не проиграет в этом матче. Общий тотал голов, скорее всего, будет на больше, так как оба клуба играют в атакующем стиле, поэтому нас ждет интересный и динамичный матч с большим количеством опасных моментов. Нарушений правил и предупреждений не должно быть много, так как команды уже заканчивают сезон, да и матч этот принципиальным назвать никак нельзя. Общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на меньше, так как команда Ференцварош II и команда Мохакси ТЕ не относятся к числу команд, которые подают много стандартов в этом чемпионате.

Матч закончится выигрышем Ференцварош II — 1.39, ничья в матче — 4.8, матч закончится выигрышем Мохакси ТЕ — 6.5.



Ференцварош II — Мохакси ТЕ. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Венгрии 12 сентября

В матче команды Ференцварош II и команды Мохакси ТЕ, который состоится в ближайшем туре, обеим командам уже не за что бороться в чемпионате, так как выше по турнирной таблице они вряд ли поднимутся, а вылет из элитного дивизиона клубам не грозит. Учитывая, что менеджеры одной и другой команды заявили о том, что планируют использовать резервные составы в предстоящем матче, наши эксперты полагают, что наиболее интересной ставкой на этот матч является ставка на общий тотал голов на больше, а также на индивидуальный тотал голов на больше каждой из команд. Напомним, что эти клубы уже встречались между собой в рамках нынешнего чемпионата, тогда, в первом круге, команды с запасом перебили предлагаемый букмекерами тотал. Сейчас, когда над командами не довлеет результат, вполне вероятно, что они сделают это еще раз, тем более, что молодые футболисты захотят проявить себя, чтобы заработать место в основе. Относительно фаворита этого противостояния, здесь мы солидарны с букмекерами, которые полагают, что все же хозяева поля являются небольшими фаворитами в этом матче. Однако от ставок на исход мы воздержимся, так как пока непонятно, какие именно составы выставят менеджеры на эту игру. Несмотря на низкие тоталы нарушений и желтых карточек, мы полагаем, что игра вряд ли будет грубой, так как у футболистов нет мотивации на этот матч, а просто так грубить и ломать соперника никто не будет. Атакующий футбол, в который играют команды, предполагает большое количество угловых, мы думаем, что предложенный тотал угловых команды перебью, поэтому советуем ставить угловые в матчи на больше.

«Ференцварош II»

Несмотря на ужасный старт сезона, руководство футбольного клуба Ференцварош II не стало прибегать к крайним мерам и увольнять главного тренера, с которым связаны все последние успехи команды. Хоть и не сразу, но наставник все же сумел наладить игру хозяевам, которые начали слабо играть из-за потерь многих ключевых футболистов в межсезонье. За несколько месяцев новички сыграли с остальными игроками, так что футбольный клуб Ференцварош II начал показывать более сыгранную игру, что позволило стабильно набирать очки. Команда постепенно поднялась из зоны вылета и начала карабкаться все выше по турнирной таблице, так что сейчас уже занимает девятую строчку, а до аутсайдеров расстояние в девять очков, которое позволяет не переживать за сохранение прописки. За семь последних туров хозяева не проиграли ни разу, одержав четыре победы. Пусть команда является слишком домашней, но все же набранных очков вполне хватает, чтобы в этом сезоне не переживать за свою судьбу. Не помогут хозяевам опорный полузащитник и правый вингер, не успевшие залечить травмы.



«Мохакси ТЕ»

С каждым сезоном футбольный клуб Мохакси ТЕ все хуже стартует, а на этот раз начало было просто провальным, ведь первыми очками получилось разжиться лишь в восьмом туре. По ходу этого сезона в команде было уже две тренерские отставки, а последний наставник все же смог немного улучшить игру, ведь если раньше гости находились на дне турнирной таблицы, то сейчас уже идут четырнадцатыми, немного опережая зону вылета. Правда, большинство очков набирается на домашней арене, а вот на выезде команда слишком много пропускает, да и забивает крайне редко. Тем не менее, с данным наставником футбольный клуб Мохакси ТЕ проиграл лишь один раз в шести турах, одержав две победы. Дисквалификация помешает сыграть левому и центральному полузащитникам, а в лазарете пребывают правый защитник и резервный голкипер.

Статистика и личные встречи

Непростой матч ждет всех любителей футбола. В преддверии того, что все футбольные чемпионаты выходят на финишную прямую, для многих команд оставшийся игровой отрезок станет серьезным испытанием, так как положение в турнирной таблице обязывает играть только на победу. Команда Ференцварош II и команда Мохакси ТЕ пока находятся в числе неудачников, так как еще не обеспечили себе прописку в чемпионате на будущий сезон. Однако по сравнению с аутсайдерами, дела у этих команд обстоят лучше, так как они имеют отличные шансы решить свои задачи в оставшихся матчах, причем, даже имеют право на осечку. Однако менеджеры клубов не хотели бы откладывать решение задач на потом, поэтому в сегодняшнем противостоянии команды будут играть только на победу, а это означает, что нашим экспертам придется постараться, чтобы предложить бетторам отличные прогнозы на принципиальный матч двух представителей нижней части турнирной таблицы. Вообще, у футбольных экспертов есть отличное мнение, что когда между собой встречаются представители подвалов турнирной таблицы любого футбольного чемпионата, необходимо ставить на победу или не проигрыш той команды, которая выступает в родных стенах. Это правило работает практически безошибочно, принося на дистанции солидный плюс. Однако, прогнозируя матч команды Ференцварош II и команды Мохакси ТЕ, эксперты нашего ресурса руководствуются не только правилами, но и статистикой, тщательный анализ которой позволят нам находить интересные предложения букмекеров и использовать их для ставок. Ниже мы приготовили несколько интересных ставок, советуем ознакомиться с ними, ну и не пропустите матч, мы думаем, там будет много всего интересного.

«Ференцварош II» — «Мохакси ТЕ»: кто фаворит грядущей встречи?

Ференцварош II — Мохакси ТЕ. Прогноз на футбол (12.09.21)

Не самый тяжелый матч ждет футболистов команды Мохакси ТЕ. Лидеры чемпионата отправляются в гости к команде, которая ведет борьбу за выживание, однако, судя по результатам клуба в последних матчах, да и в целом по сезону, вряд ли эта борьба будет успешной. Гости, в принципе, довольно комфортно чувствуют себя в качестве лидера турнирной таблицы, поэтому могут позволить себе не выставлять основной состав. Хотя, даже футболисты резерва гостей существенно превосходят своих соперников в классе. Букмекеры верно оценили шансы команд в этом матче. Команда Мохакси ТЕ должна быть фаворитом, так как возглавляет турнирную таблицу. Анализируя очные матчи этих футбольных клубов, наши эксперты пришли к мнению, что победа гостей в этом матче не будет разгромной, поэтому здесь есть все основания заиграть плюсовой гандикап хозяев поля. Общий тотал забитых мячей мы рассматриваем, отталкиваясь от гола команды Ференцварош II, поэтому, велика вероятность того, что клубы перебьют заявленный букмекерами тотал голов. Угловых в матче тоже ожидается много, команда Ференцварош II и команда Мохакси ТЕ всегда в матчах между собой подают много угловых. Общий тотал фолов и карточек мы бы рекомендовали играть на меньше, так как, глядя на предложенный букмекерами тотал, мы полагаем, что он несколько завышен, следовательно, необходимо этим воспользоваться. В принципе, можно было бы заиграть фору желтых карточек команды Ференцварош II, так как хозяева поля в нынешнем сезоне играют грубо, однако фора выставлена правильно, возможно, ситуация изменится по ходу матча, тогда можно воспользоваться нашей рекомендацией для лайв-ставок.

Ференцварош II — Мохакси ТЕ: хозяева сыграют в свой футбол

Все болельщики, несомненно, долго ждали старта противостояния команды Ференцварош II и команды Мохакси ТЕ. Напомним, что этот матч совсем скоро состоится в рамках футбольного чемпионата. Несмотря на то, что интрига в чемпионате практически утрачена, подобные противостояния существенно освежают чемпионат, заставляют болельщиков вновь вспоминать имена своих кумиров, рассказывая о том или ином удачно сыгранном эпизоде. Противостояния, подобные противостоянию команды Ференцварош II и команды Мохакси ТЕ – это классика современного футбола, так как эти команды – команды-легенды, очные встречи которых еще на протяжении многих лет будут собирать стадионы, пусть эти клубы уже и перестанут демонстрировать былой высокий уровень игры, а станут посредственными середняками чемпионата. Мы с нетерпением ждем начала этого матча, а также рекомендуем пользоваться нашими прогнозами для ставок. Вместе мы победим букмекеров, и сможет отлично заработать!

Ведущие отечественные прогнозисты в футбольном матче Ференцварош II — Мохакси ТЕ ожидают доминирования гостей, из-за чего настроены поставить на их победу по угловым ударам.

Ференцварош II – Мохакси ТЕ: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Ференцварош II и команды Мохакси ТЕ, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Ференцварош II и команды Мохакси ТЕ сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Ференцварош II и команды Мохакси ТЕ довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.