UAE (TBL) жен — Ecuador (TBL) жен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.09.21)

Прогноз UAE (TBL) жен — Ecuador (TBL) жен (13 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч UAE (TBL) жен — Ecuador (TBL) жен 13.09.2021

13.09.2021 в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Table Basketball League, в котором на своей площадке местный клуб UAE (TBL) жен примет соперника по национальному первенству Ecuador (TBL) жен.



Баскетбольный поединок UAE (TBL) жен – Ecuador (TBL) жен пройдет в рамках престижного турнира 13.09.2021, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 07:30 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба UAE (TBL) жен.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ UAE (TBL) жен — Ecuador (TBL) жен:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб UAE (TBL) жен возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Ecuador (TBL) жен. Данный поединок будет сыгран 13.09.2021, а по московскому времени его начало состоится в 07:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Ecuador (TBL) жен лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

UAE (TBL) жен

В межсезонье ряды баскетбольного клуба UAE (TBL) жен пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне UAE (TBL) жен уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Ecuador (TBL) жен

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Ecuador (TBL) жен на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Ecuador (TBL) жен пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Ecuador (TBL) жен и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Болельщики баскетбольного клуба UAE (TBL) жен собираются 13.09.2021 активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Ecuador (TBL) жен. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 07:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



UAE (TBL) жен — Ecuador (TBL) жен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.09.21)

UAE (TBL) жен

С приходом нового тренера баскетбольный клуб UAE (TBL) жен начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Ecuador (TBL) жен

В прошлом месяце баскетбольный клуб Ecuador (TBL) жен играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Ecuador (TBL) жен надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч UAE (TBL) жен — Ecuador (TBL) жен Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 13.09.2021, и в его рамках состоится поединок UAE (TBL) жен — Ecuador (TBL) жен. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 07:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

UAE (TBL) жен — Ecuador (TBL) жен: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба UAE (TBL) жен подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба UAE (TBL) жен и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба UAE (TBL) жен еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб UAE (TBL) жен сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Ecuador (TBL) жен входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Ecuador (TBL) жен не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ UAE (TBL) жен — Ecuador (TBL) жен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб UAE (TBL) жен был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб UAE (TBL) жен вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба UAE (TBL) жен практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Ecuador (TBL) жен испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Ecuador (TBL) жен хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat2-472572-monterrey-zhen-pioneras-p4-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-voleybol-13-09-21/