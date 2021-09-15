Беатрис Хаддад Майя — Эден Сильва. Прогноз, ставки на матч(15.09.21)

Прогноз Беатрис Хаддад Майя — Эден Сильва (15-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Беатрис Хаддад Майя — Эден Сильва 15.09.2021

15.09.2021 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Беатрис Хаддад Майя , а противостоять в этом поединке будет Эден Сильва.



Судья теннисного матча Беатрис Хаддад Майя — Эден Сильва должен дать знак о старте игры в 12:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 15.09.2021, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Беатрис Хаддад Майя и Эден Сильва более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Беатрис Хаддад Майя имеет четыре победы, то Эден Сильва может похвастаться лишь двумя победами.



Беатрис Хаддад Майя — Эден Сильва. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 15.09.2021 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Беатрис Хаддад Майя — Эден Сильва вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Беатрис Хаддад Майя и Эден Сильва не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Беатрис Хаддад Майя

По непонятным причинам Беатрис Хаддад Майя в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Беатрис Хаддад Майя теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Беатрис Хаддад Майя занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Беатрис Хаддад Майя играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Беатрис Хаддад Майя имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Эден Сильва

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Эден Сильвав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Эден Сильва играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Эден Сильва держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Эден Сильва демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Эден Сильва находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Беатрис Хаддад Майя — Эден Сильва. Прогноз, ставки на матч(15.09.21)

Беатрис Хаддад Майя

К данному турниру Беатрис Хаддад Майя подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Беатрис Хаддад Майя находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Беатрис Хаддад Майя не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Беатрис Хаддад Майя старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Беатрис Хаддад Майя демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Эден Сильва

На этом турнире Эден Сильва играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Эден Сильва надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Эден Сильва находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Эден Сильва считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Беатрис Хаддад Майя — Эден Сильва Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Беатрис Хаддад Майя и Эден Сильва, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Беатрис Хаддад Майя и Эден Сильва играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Беатрис Хаддад Майя, и Эден Сильва неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Беатрис Хаддад Майя — Эден Сильва: порядок побьёт класс

Беатрис Хаддад Майя и Эден Сильва которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Беатрис Хаддад Майя имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Эден Сильва хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Беатрис Хаддад Майя. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Эден Сильва умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Беатрис Хаддад Майя довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Эден Сильва вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Беатрис Хаддад Майя.

СЕГОДНЯ МАТЧ Беатрис Хаддад Майя — Эден Сильва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Беатрис Хаддад Майя и Эден Сильва сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Беатрис Хаддад Майя, и Эден Сильва будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-473671-stavki-na-match-boskardin-diashheide-bendekfranko-prognoz-na-tennis-ot-14-09-21/